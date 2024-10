“Checo” Pérez queda en noveno lugar en Sprint en EU; Verstappen gana la carrera

Madrid, 19 de octubre (EuropaPress).- El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing) ha ganado este sábado la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, decimonovena prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) han acabado, respectivamente, en la segunda y la decimoctava posición.

Líder de principio a fin durante las 19 vueltas al Circuito de las Américas (COTA), Verstappen dio el enésimo golpe a sus rivales por el título de este Mundial. Eso sí, el británico Lando Norris (McLaren) no se achicó y en la salida rebasó a varios coches para situarse segundo, quitando de ahí a su compatriota George Russell (Mercedes).

Tampoco firmó un buen arranque el monegasco Charles Leclerc, que vio pronto a su compañero de Ferrari pisándole los talones. No en vano, el ímpetu de Carlos Sainz por ser el mejor ‘cavallino rampante’ dio frutos poniéndose cuarto y persiguiendo a los inquilinos provisionales del podio.

De hecho, mientras Verstappen comandaba la carrera y Norris trataba de que “Mad Max” no se escapase, Sainz adelantó a Russell al final de la vuelta nº 9. Peor le iban las cosas al otro piloto español, un Alonso en lugares rezagados de la parrilla. Al menos le quedaba el consuelo de una sanción de 5 segundos para el australiano Oscar Piastri (McLaren), por haber provocado que algunos monoplazas se salieran del circuito.

La batalla en Austin (Texas) se centraba sobre todo en Sainz, cuyo ahínco obtuvo recompensa nada más iniciar la última vuelta. Norris bloqueó neumáticos tomando la primera curva –de izquierdas– y ya ni siquiera estaba Russell cerca para incordiar; su bólido no aguantó el ritmo de los dos Ferraris, pues Leclerc sí seguía atento a novedades.

Sin embargo, el monegasco también cometió un fallo en otra curva posterior y se conformó con la cuarta plaza, respirando Norris desde su tercer ‘cajón’ del podio. A quien mejor le vinieron estos tejemanejes fue, cómo no, a un Verstappen que aumentó de este modo a 54 puntos su ventaja respecto a Norris en el liderato mundialista.

Sin embargo, Sergio Pérez remontó posiciones en la sprint del GP de Estados Unidos, pero no le fue suficiente para sumar puntos. El piloto mexicano se quedó en el noveno lugar tras una carrera corta en la que batalló para superar algunas posiciones este mediodía en el Circuito de las Américas. En contraparte, su coequipero, Max Verstappen se llevó la bandera de cuadros.

El inicio fue prometedor para ‘Checo’. En la curva 1 el piloto de Red Bull superó a Franco Colapinto para arrebatarle el décimo sitio, luego de que había largado onceavo. Tras superar al argentino, Pérez fue por Nico Hülkenberg, sin embargo, el ritmo no le dio para si quiera poder llenarle los espejos al piloto de Haas quien firmó unas buenas vueltas que le permitieron alejarse del mexicano.

El ritmo de Hülkenberg fue superior a tal grado de que logró rebasar a Yuki Tsunoda. Con esto, el japonés quedó a merced de “Checo” Pérez quien no pudo aguantar mucho la presión del mexicano, pues en la vuelta 13, el piloto de Red Bull fue por el interior en la curva 12 para quitarle la novena posición.

Tsunoda no dio su brazo a torcer tan rápido, pues todavía lo intentó en la curva 1 pero el mexicano logró una buena defensa. A partir de ahí “Checo” ya no pudo seguir avanzando pues Hülkenberg estaba a cuatro segundos y de esta manera se va con las manos vacías de la sprint de Austin.

Tras no sumar puntos en la sprint, “Checo” deberá cambiar el chip para la qualy. La sesión de calificación del GP de Estados Unidos se llevará a cabo este sábado 19 de octubre en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro.

“RED BULL DEBERÍA DE ENFOCARSE EN EL COCHE”, DICE “CHECO” PÉREZ

Sergio Pérez ha tenido un año tumultoso. Seis meses han pasado de su último podio, lo que habla de lo mal que la ha pasado en Red Bull este año. Ello ha generado que su asiento con el equipo sea puesto en duda en más de una ocasión, y cuando todo parecía que ya se había aclarado, los directivos de la escudería volvieron a meter presión sobre Pérez.

Tanto Cristian Horner, director de Red Bull, como Helmut Marko, asesor del equipo, dejaron la puerta abierta a una posible salida de Pérez. Sobre ello, de cara al GP de Estados Unidos, “Checo” Pérez le responde a sus jefes al mencionar que el equipo debería centrarse en mejorar el auto y no en dar noticias todo el tiempo.

El rendimiento del RB20 ha caído drásticamente a tal grado que no solo afecta a “Checo” sino a Max Verstappen. El tricampeón del mundo no gana una carrera desde España y por ello Pérez pide centrarse en el auto: “Creo que es más importante solucionar los problemas que están muy claros, de por qué ha venido esa baja en el rendimiento, han sido ya muchos meses en los que yo me he estado quejando de estos problemas. Entonces, al final, yo creo que ahí tiene que estar el enfoque, más que en estar dando noticias” señaló.

¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DE HELMUT Y HORNER?

Anteriormente, Helmut Marko aseguró que lo mejor para él es que un piloto de la academia de Red Bull sea quien acompañe a Max en el 2025 en Red Bull. “Sí, y lo idea sería con alguien de nuestro programa junior (a su lado)” puntualizó.

Helmut Marko on Max's sprint win

"We always compare the tyre situation with Norris, who thought our rear tyre was already degrading. But Max had that under control and controlled the race very well from the front.

If the Ferraris had shown more teamwork, I think it would…

— RBR News 🇳🇱🇲🇽 (@redbulletin) October 19, 2024