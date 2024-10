El astro español cae ante el serbio Novak y cierra un ciclo en la historia del tenis

Madrid, 19 de octubre (EuropaPress) – El tenista español Rafa Nadal perdió (6-2, 7-6(5)) ante el serbio Novak Djokovic este sábado en el partido por el tercer puesto del torneo de exhibición Six Kings Slam que se está disputando en Riad, marcando el punto final a una de las mayores rivalidades de la historia del tenis.

Nadal volvió a sufrir, como el jueves ante Carlos Alcaraz, pero encontró ritmo y puntos ganadores en el segundo set para acercarse al nivel del actual número cuatro del mundo. El de Manacor, quien anunció su retirada la semana pasada tras la Copa Davis, que se disputará dentro de un mes, salvó una bola de partido en el segundo set y rompió el saque del serbio para forzar el ‘tie-break’.

El campeón de 22 ‘grandes’ dejó dos derechas paralelas a la esquina con las que no pudo evitar sonreír y levantar el puño una última vez contra ‘Nole’. El de Belgrado, que cayó en su semifinal el jueves contra Jannik Sinner, terminó el trabajo en el desempate y se rindió al español en un emocionante adiós.

The last dance was an epic one. And of course emotional. I’ll cherish our rivalry forever, @rafaelnadal 👑. Tennis will miss you.

As-salamu alaykum, Riyadh. #SixKingsSlam is a special tournament. See you soon 🙏🏼 pic.twitter.com/CnBswzZnLy

— Novak Djokovic (@DjokerNole) October 19, 2024