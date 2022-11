“No son nuestra imagen”, dice Ebrard sobre conducta de aficionados mexicanos en Qatar

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, comentó que las imágenes que se hicieron virales del aficionado que llevó alcohol a Qatar “no representan la imagen de México”, por lo que esperó que sea “un caso aislado“.

En la inauguración del Centro México Qatar 2022, el Canciller expresó que el pueblo mexicano se define por ser “alegre y respetuoso”, y sobre todo instó a respetar otras culturas, no sólo porque hay que “proteger la imagen del país“, sino porque Qatar dio un cálido recibimiento a la población mexicana.

“México es conocido como un pueblo alegre y respetuoso, ese tipo de cosas no se deberían de repetir, porque no somos nosotros. Es lo más importante que tenemos que hacer, respetar a otra cultura, nosotros lo hacemos siempre. Este país nos ha recibido con mucho cariño, cálidamente, muy amigable. Nuestra obligación como mexicanos es corresponder y proteger nuestra imagen”, agregó el funcionario mexicano.

Mencionó que la acción que hizo un aficionado mexicano de meter alcohol a Qatar no define a México👊🏼🇲🇽

“Francamente debemos respetar las leyes locales, México es conocido como una afición muy alegre, no conflictiva. Yo diría que mantengamos la buena imagen de México. Ese tipo de cosas no son necesarias, porque aquí puedes conseguir, puedes comprar. Todo está establecido por las autoridades, entonces respetemos eso nada más. Hasta hoy, hay miles de llegadas y no hay ningún incidente”, recalcó Ebrard.