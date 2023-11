Ambientalistas piden cancelar Lobario en Veracruz; se respetarán leyes, dice Gobierno

Jerónimo Sánchez, Director general de Animal Heroes, aseguró que un verdadero proyecto de preservación, como dicen las autoridades, sería la elaboración de un plan de reinserción. Con esta medida, afirmó, el Gobierno de Veracruz solo está creando nuevos problemas.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno del estado de Veracruz, encabezado por el morenista Cuitláhuac García Jiménez, promueve la explotación animal al construir un área especial para espectáculos de lobos marinos en el Aquarium del Puerto para el goce y disfrute de las personas, denunciaron asociaciones en pro de los derechos de los animales.

Jerónimo Sánchez, Director general de Animal Heroes, aseguró en entrevista con SinEmbargo que la construcción del lobario es un capricho del Gobierno de Veracruz y que va en contra de lo que demanda la sociedad.

“No hay ninguna justificación para tener animales encerrados y va el Gobierno de Veracruz y y va a algo que es anacrónico, que ya es antiguo, que ya no es lo que la sociedad está demandando y que al parece es un mero capricho de las autoridades, los animales están en otros en otra perspectiva para el gobierno, pero es que además hace contra contra lo que la sociedad ya está demandando”.

El Aquarium del Puerto de Veracruz, conocido anteriormente como Acuario de Veracruz, quedó a cargo de la Procuraduría del Medio Ambiente el 16 de mayo de 2022 luego de la emisión del decreto que extinguía el Fideicomiso Público de Administración.

Con el objetivo de atraer un mayor número de visitantes y convertir en Aquarium del Puerto de Veracruz en un punto referente, en enero de este año, el gobierno estatal anunció los trabajos de ampliación y modernización del inmueble. Sergio Rodríguez Cortés, titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) confirmó que las obras incluyen un área nueva para lobos marinos y la implementación de tecnología, con el objetivo de hacer más atractivos los recorridos.

Meses más tarde, en agosto, Rodríguez Cortés develó la primera piedra con la que se daba inicio a la obra de la primera etapa de la ampliación del Aquarium del Puerto de Veracruz.

El funcionario indicó que esta primera etapa del proyecto cuenta con un presupuesto de 119 millones de pesos para la realización de diversas obras al interior del Acuario, entre las que destaca la construcción del llamado lobario.

Durante la ceremonia se indicó que este nuevo espacio estará destinado a la preservación y exhibición de lobos marinos de California, donde los visitantes podrán conocer la vida de esta especie endémica del Océano Pacífico y que en su momento contará con dos parejas de los mamíferos .

De acuerdo con las autoridades, las obras permitirán mejorar la operatividad del recinto y la recepción de los turistas en instalaciones evaluadas y autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se estima que los trabajos concluyan en marzo de 2024.

Contrario a lo que afirman las autoridades, Jerónimo Sánchez indicó que la construcción de dicho espacio no tiene fines científicos ni de investigación, sino lo contrario, busca ofrecer espectáculos con animales adiestrados.

“Está construyendo un anfiteatro por así llamarlo donde lo que se van es a ofrecer espectáculos, se van a adiestrar a eso a esos lobos marinos para hacer cosas completamente antinaturales, para el goce y disfrute de las personas, creyendo que están ayudando a los animales cuando en realidad los que hacen es fomentar esta explotación animal. No es con ningún fin de reinserción, no con ningún fin educativo, no es con ningún fin biológico es con un fin de explotación animal a costa de la diversión”.

Jerónimo Sánchez aseguró que un verdadero proyecto de preservación, como dicen las autoridades, sería la elaboración de un plan de reinserción. Con esta medida, afirmó, el Gobierno de Veracruz solo está creando nuevos problemas.

“Que se replanteen que por favor echen para atrás este proyecto, que lo detengan y que realmente si quieren hacer algo por los animales hagan un plan de verdad de reinserción o aumenten presupuesto de rescate y reubicación de animales. Hay muchas asociaciones locales de Veracruz trabajando, que enfrentan cada día estos problemas sin ningún apoyo y el Gobierno en vez de solucionar problemas está creando nuevos problemas”.

El director de Animal Heroes indicó que es necesario que el Gobierno de Veracruz de a conocer un informe en donde detalle en qué consiste el proyecto, qué función tendrán los lobos marinos en el recinto. Dijo que en caso de no hacerlo, el mensaje que se mandaría sería el de fomento al comercio y la explotación animal.

“Lo que nos gustaría conocer es ese informe de fines educativos, saber realmente qué es lo que van a hacer y si va a haber un espectáculo con lobos marinos donde se les va se les va a exigir a esos lobos o adiestrar a hacer actos antinaturales, si no hay un plan de ocupación y de reinserción, nosotros lo que entendemos es que es pura explotación animal. Si ellos tienen un plan de manejo nos encantaría conocerlo, saber exactamente en qué va a aprender la gente o las personas que acudan ese espectáculo saber exactamente qué es lo que van a aprender porque todo lo que sea comprar animales está fomentando el comercio de la explotación animal, el tráfico de animales legal e ilegal, que es uno de los grandes causantes del daño ecológico que estamos haciendo a México y al planeta en general”.

Los lobos marinos de California (Zalophus californianus) son una especia protegida de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059 ECOL1994. Es considerada como “centinela” en las Áreas Naturales Protegidas del Mar de Cortés, pues es indicadora de la salud del ecosistema. A pesar de la normativa, algunos lobos marinos siguen siendo utilizados para espectáculos en diversos acuarios de todo el país.

“Bueno, hay muchas ambigüedades en esa parte de la ley. Nosotros estamos de hecho trabajando en una campaña que llevamos varios años llamada “Los silvestres no son mascota” la cual ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa de ley va a prohibir el tener grandes felinos en casa habitacionales y estamos trabajando, pues para que esto sea así, para que realmente los animales no sean extraídos de su hábitat o que no sean objetos de comercialización como meras cosas, gran parte de la sociedad todavía considera a los animales como si fuera un inmueble, una silla o una mesa”.

Jerónimo Sánchez dijo que en lugar de preocuparse por la construcción de un lobario, el Gobierno de Veracruz tiene cosas más importantes en las que enfocar su atención como el tema de la violencia que aqueja al estado.

“Hay muchísimos otros temas importantísimos que hacer en Veracruz, es un estado que tiene muchísimos problemas sociales y de violencia. Lo que se quiere es dar atole con el dedo con un lobario que solo sirva para entretener a un cierto sector de la sociedad que no tiene esa empatía o esa conciencia animal, eso es lo que vamos a trabajar nosotros en decirle a las personas que no son buenas personas yendo a un espectáculo donde hay animales encerrados, que no es de buena persona disfrutar de la explotación animal y que no deberían participar en este evento”.

Finalmente, Jerónimo Sánchez hizo un llamado al Gobierno de Veracruz para que reconsidere su posición sobre la construcción del lobario y que realice una introspectiva sobre el mensaje que buscar dar a la sociedad con este proyecto.

“Pues lo que le pedimos desde Animal Heroes es que reconsideren este proyecto, que realmente evalúen si es lo que necesita Veracruz, si es el mensaje que le quieren dar a la ciudadanía de Veracruz, porque disfrutar de la explotación animal no es bueno para nadie, ni para los animales, ni para la sociedad”.

Alfonso López Dávila https://www.sinembargo.mx/author/alfonsolopez Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.