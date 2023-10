El Senado congela reforma que prohíbe que fauna silvestre sea adquirida como mascota

Adriana Buenrostro, directora política de Animal Heroes, afirmó que con su falta de acciones, el Senado de la República demuestra que no le importa el tema de protección animal, ni el riesgo que genera que las personas tengan en sus casas a especies que no deberían ser domésticas.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- En México, animales silvestres como leones, tigres, hasta elefantes pueden ser adquiridos como mascotas. A pesar de que muchos pudieran pensar que se trata de una práctica ilegal, la realidad es que en nuestro país no existe ninguna ley que prohiba que las personas adquieran este tipo de animales como especies domésticas.

Diversas asociaciones en pro de los derechos de los animales, como Animal Heroes han impulsado iniciativas para prohibir que cualquier persona pueda pagar para tener a este tipo de animales en su casa. Tal ha sido el impacto generado que en 2022 la Cámara de Diputados aprobó casi por unanimidad un dictamen de reforma a la Ley General de Vida Silvestre en materia de aprovechamiento de animales silvestres como mascotas y lo turnó al Senado de la República.

Sin embargo, a más de un año de que este recibiera luz verde, en la Cámara alta aún no ha sido siquiera revisado en comisiones y se encuentra completamente congelado.

En entrevista con SinEmbargo, Adriana Buenrostro, directora política de Animal Heroes, indicó que a un año de haber recibido la minuta, el Senado no ha realizado ningún tipo de acción para revisarla, ni ha mostrado interés por abordar el tema.

“De parte del Senado de la República o del presidente de la Comisión de Medio Ambiente (Raul Bolaños-Cacho Cué) no tenemos una respuesta. La minuta fue aprobada en la Cámara de Diputados el 28 de abril de 2022, tiene más de un año. Llegó al Senado de la República el día 6 de septiembre, entendible porque termina el periodo el día 28 de abril, somos comprensivos y llega hasta el 6 de septiembre, lo entendemos, pero ya estamos en octubre del 2023. Ha pasado más de un año y la verdad es de que no tenemos hasta ahorita una respuesta”.

La directora política de Animal Heroes afirmó que con su falta de acciones, el Senado de la República demuestra que no le importa el tema de protección animal, ni el riesgo que genera que las personas tengan en sus casas a especies que no son domésticas.

“Bueno, en primera instancia que no les importan los animales y que no les importa la sociedad que puede estar en riesgo si alguno de esos animales llega a escapar. Sabemos que hay muchos senadores y senadoras que están interesados en este tema de los animales, cada vez que estamos en el Senado de la República levantan la mano, dicen que están en contra del maltrato animal, dicen que apoyan las iniciativas, pero bueno, está claro, ya tenemos la mitad del camino avanzado y fue por casi unanimidad, fue por 463 votos en la Cámara de Diputados, no le vemos motivo para que esté detenida en el Senado de la República”.

La activista denunció que pese a los acercamientos para hablar del tema con Raul Bolaños-Cacho Cué, Senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quien preside la Comisión de Medio Ambiente, no ha habido una respuesta clara y no existe una fecha para que pueda ser llevado al pleno para su discusión.

“Hasta ahorita no, con el presidente de la Comisión hemos tenido acercamientos y quienes nos han apoyado a mover un poco el tema, a hablar y levantar la mano son integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, por ejemplo, la Senadora Verónica Delgadillo, pero no hemos tenido una respuesta clara, una respuesta certera de decir ‘lo que está sucediendo es que viene en tal momento y lo vamos a escribir para las votaciones de la siguiente este sesión'”.

Adriana Buenrostro indicó que el tema de la protección de los animales tiene la misma importancia que cualquier otro asunto en el país, por ende, dijo, el Senado debe enfocarse para aprobar lo más pronto posible este dictamen.

“Entendemos. Sabemos que México está viviendo muchos cambios, que estamos también con muchos temas muy importantes, pero el mensaje principal es que los animales también son importantes, los animales, los grandes felinos son importantes y son tan importantes que se debe de prohibir su tenencia como mascotas en México porque no pueden estar viviendo en lugares hacinados y no pueden estar viviendo en lugares que no son su hábitat natural”.

UN AÑO CONGELADA

El 28 de abril de 2022, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre en materia de aprovechamiento de animales silvestres como mascotas. El dictamen con proyecto de decreto se aprobó por 463 votos a favor, una abstención y cero en contra, y se envió al Senado de la República para sus efectos Constitucionales.

El dictamen establece la prohibición de poseer como mascota o animales de compañía ejemplares de cualquier especie de fauna silvestre, incluidos los felinos silvestres. La resolución señala que, por sus características naturales, estos animales “no pueden convivir con los seres humanos en un ambiente doméstico bajo manejo y sin riesgos físicos, sanitarios o de seguridad para sus propietarios, poseedores o cualquier persona u otros animales”.

“Se define a mascota o animal de compañía a los ejemplares de especie de fauna silvestre que por su comportamiento o conducta natural, derivados o población microbiológica natural pueden convivir con el hombre en un ambiente doméstico bajo manejo y no representan riesgos físicos, sanitarios ni de seguridad para sus propietarios, poseedores o cualquier persona u otros animales. Se excluye de esta definición a las especies exóticas invasoras”, señala el documento.

Pero a pesar de lo realizado en la Cámara de Diputados, en el Senado la reforma sigue sin ser revisada, y tampoco existe una fecha en la que pueda discutirse en el pleno.

“Está en dos comisiones. En las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y también en la de Estudios Legislativos. Hemos estado haciendo algunos performance, nos hemos acercado, pero no hemos tenido una respuesta de quienes presiden estas comisiones y pues estaremos obviamente insistiendo. De hecho, próximamente tenemos planeada una visita al Senado de la República para seguir insistiendo, básicamente es comunicarles nuevamente las necesidades de la prohibición del uso de animales como grandes felinos utilizados como mascotas dados los casos que se han dado de que escapan, de que han matado algunos animales de compañía y que bueno, pues claramente pueden ser un peligro para la sociedad”, menciona Adriana Buenrostro.

Esta no es la primera ocasión en la que Animal Heroes exige al Senado de la República descongelar la iniciativa en contra de la venta de animales silvestres. En marzo de este año, la asociación realizó una protesta pacífica en la Cámara de Senadores tras conseguir más de 10 mil 300 firmas a través de una campaña mediante su portal web e invitaron a la ciudadanía a seguir firmando para presionar a los legisladores.

“Hacemos un llamado a todas las senadoras y los senadores que han expresado constantemente estar en contra del maltrato y la crueldad hacia los animales para que coadyuven a que esta minuta, aprobada en Diputados el año pasado, se vote en el pleno del Senado en este mismo periodo, honrando esos increíbles discursos que hemos escuchado en el estrado”, expresó Adriana Buenrostro, Coordinadora Política de Animal Heroes durante la protesta en la que se realizó un performance representando a un tigre encadenado y a un león enjaulado.

Aunado a las protestas, Animal Heroes impulsa en redes sociales una campaña encabezada por figuras del espectáculo como Kate Del Castillo, Marco Antonio Regil, Consuelo Duval, Livia Brito, Randy Ebright y Ariadne Díaz para hacer un llamado al público para pedir al Senado que prohíban la cría, compra y venta de animales silvestres.

Olivia Escobar, Directora de Comunicación de Animal Heroes, recordó que en muchas ocasiones estos animales, sobre todo cuando son adultos, son abandonados porque sus poseedores ya no pueden o ya no quieren hacerse cargo de ellos, y en otras ocasiones se les escapan, lo que representa un serio peligro para los animales, pero también para las personas que se encuentren cerca.

“En muchos casos, aunque hayan adquirido a los animales de manera legal, el manejo no es el adecuado y las autoridades tienen que incautarlos, pero Profepa ya está rebasada de tantos casos. Por todas estas razones urge que se prohíba la venta de animales silvestres, como tigres y leones en todo México”.

Por su parte, Adriana Buenrostro mencionó que a pesar de haber convivido durante toda su vida con humanos, estos animales pueden reaccionar a su instinto, lo que genera situaciones de riesgo.

“Si tenemos a un animal de compañía dígase un gran felino, pues claramente su biología, su tamaño, sus instintos, que son animales por más improntados que estén, que dicen ‘yo lo tengo desde chiquito, conmigo ronronea, le puedo dar un biberón’, no dejan de ser animales que van a reaccionar ante sus instintos, que si en algún momento algún ruido fuerte o algún otro animal que naturalmente sean animales que para ellos sean considerados comida, bueno, pues van a van a reaccionar. Para las personas puede llegar a ser peligroso, tal vez en algún momento, insisto, por más improntados que estén estos animales, alguna reacción, algún ruido, incluso algún movimiento puede causar alguna reacción agresiva en los animales, que pues básicamente es su biología”.

Finalmente, la directora política de Animal Heroes afirmó que seguirán llevando a cabo diferentes tipos de acciones para presionar a que el Senado apruebe la reforma y mandó un mensaje a los legisladores de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos para que atiendan sus solicitudes.

“A las senadoras y senadores que tienen en sus manos el inscribir la minuta a la votación en el pleno del Senado de la República estamos esperando que así sea, queremos que el mensaje sea que efectivamente les interesan los animales y los silvestres no son mascotas, los invitamos a firmar a todos a todos los ciudadanos para que sepan que si les llegan los correos a quienes toman las decisiones en lossilvestresnosonmascotas.org”.

Alfonso López Dávila https://www.sinembargo.mx/author/alfonsolopez Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.