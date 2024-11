El INE se aproxima a organizar la elección judicial con dos bandos en su interior

En el INE, desde la llegada a la Presidencia de Guadalupe Taddei, los consensos han sido escasos por la conformación de dos bandos. Frente al reto que significa la organización y realización de la elección judicial en junio de 2025, el exconsejero y analista Eduardo Huchim dice que la división entre consejeros y consejeras podría dificultar el camino del Instituto hacia las elecciones de personas juzgadoras, mientras que la Consejera Claudia Zavala pidió no ver lo que ocurre como una “división” sino como el trabajo de un órgano colegiado.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta ya un gran reto: que la elección judicial sea un éxito. Para ello, solicitó a la Cámara de Diputados un presupuesto de poco más de 13 mil millones de pesos, incluídos en su gasto para 2025, monto que la misma Presidenta Claudia Sheinbaum, ha criticado por excesivo. Mientras en San Lázaro se discute esa cantidad, al interior del Instituto, la falta de consensos podría dificultar el camino hacía la realización de las elecciones de personas juzgadoras.

Una de las más recientes pruebas de la división que existe en el INE quedó exhibida luego de que la Cámara de Diputados aprobó darle a la consejera presidenta Guadalupe Taddei el poder de designar cargos sin necesidad de consulta; en respuesta, con 6 votos a favor, el INE acordó presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte para que se suspendan estos llamados “superpoderes” de Taddei.

Los bandos en el INE están así: el primero –la minoría– encabezado por la consejera presidenta y las consejeras Rita Bell López Vences y Norma de la Cruz, así como los consejeros Uuc-Kib Espadas y Jorge Montaño; y el otro grupo –la mayoría– formado por las consejeras Carla Humphrey, Dania Ravel, Claudia Zavala, y los consejeros Martín Faz, Jaime Rivera y Arturo Castillo. Estos últimos fueron quienes votaron a favor de dicha controversia constitucional.

En esta situación que ocurre en el INE, de acuerdo con el exconsejero y analista Eduardo Huchim, “no hay inocentes”, pues ambas partes han rechazado llegar a acuerdos:

“hay responsabilidad de parte de la Presidenta Taddei porque no ha sabido articular y conducir a un acuerdo y por otra parte hay una intransigencia del otro grupo que no termina de acoplarse con la Presidenta, parece que se les olvida que para poder llegar a un acuerdo, ambas partes tiene que ceder algo y esto precisamente es lo que llevó al Congreso a darle atribuciones adicionales a la Presidenta”.

“NO HAY QUE VERLO COMO DIVISIÓN”

En entrevista con SinEmbargo, la Consejera Claudia Zavala sostuvo que lo que ocurre dentro del INE, entre los 11 consejeros electorales, no es una división sino las decisiones de un órgano colegiado con diferentes puntos de vista en temas complejos que analizan.

“Todos los temas se van a ver con la colegialidad que se tenga que ver y con los votos de mayorías o minorías que se tengan que dar, esa es la naturaleza propia de un órgano colegiado a la cual no tenemos que claudicar. Hay pluralidad de puntos de vista y podemos llegar a los máximos consensos, pero hay cosas que vamos a votar diferente”, dijo.

Zavala aseguró que en el INE todas y todos tienen claro que organizar la elección judicial, el reto más cercano para el Instituto, es una obligación vigente en la Constitución, pero sostuvo que necesitan certeza jurídica para seguir con este proceso pues hay pendientes decisiones de tribunales en la misma material:

“Si nuestra Constitución reconoce estas decisiones de los tribunales y los efectos que pueden tener, lo que el INE está haciendo es seguir las reglas e impugnar pero los tribunales lo están procesando. Que no quepa duda que, como colegiado, todos tenemos claro cuáles son nuestras obligaciones pero es un momento complejo en el que quizá podamos tener diferentes puntos de vista y votar con los argumentos que a la mayoría nos convenzan y esas decisiones se van a tomar así, pero no hay que verlo como una división”.

Pese a las palabras de la consejera Claudia Zavala, lo que se ve desde afuera es diferente.

Eduardo Huchim explicó que en el INE todavía no se logra una armonía completa que permita desarrollar los trabajos sin cargas o desgastes adicionales pues los dos bloques parecen haberse empecinado para evitar el entendimiento pleno: “esta situación de desgaste debe llegar a su fin, pero para eso se requiere que haya voluntad de las dos partes, que ninguna de estas partes trate de someter a la otra porque si bien hay una Presidenta, el Consejo General es un órgano colegiado, esa es la esencia del órgano electoral, la colegialidad de su dirección”.

POSIBLE PRIMER GRAN FRACASO

Ante la falta de consensos entre las y los 11 consejeros, Huchim plantea que podría suceder, indeseablemente, el primer gran fracaso del INE con una elección: “el escenario indeseable, posible, pero indeseable es que el INE tenga su primer gran fracaso como consecuencia de que no haya acción conjunta necesaria para afrontar el tamaño de este reto”.

Podría fallar la instalación de casillas o que las boletas electorales no estén completas, peor aún, que haya confusiones entre las personas al votar o insuficiencia de materiales, lo que debe evitarse con acuerdos al interior del Instituto.

En respuesta a este planteamiento, la consejera Zavala evitó pronunciarse específicamente sobre un escenario de fracaso pero reiteró que el INE tiene que impulsar que lo que se decida sobre los recursos vigentes en materia de la elección judicial sea compatible con las tareas del organismo: “porque todos tenemos claro que es una obligación hacer estas elecciones pero lo que urge ya es esta decisión fundamental. El INE no puede ser señalado ni por unos ni por otros, como infractor de la ley, entonces tiene que haber una cohesión institucional para que sigamos haciendo nuestro trabajo como siempre”.

“Es importante que la gente sepa que en el INE sí estamos capacitados para trabajar un modelo complejo de elección pero que también necesitamos condiciones para poder realizarlo con pulcritud y hacer esa invitación a todas las autoridades del Estado mexicano a que hagamos lo que tenemos que hacer para dar esa estabilidad y esa confianza a la ciudadanía”.

¿UN EXCESO EL PRESUPUESTO DEL INE?

El otro gran tema actual que involucra al INE es lo relacionado con su presupuesto solicitado para 2025 –más de 40 mil millones de pesos–, incluído lo destinado para la elección judicial –más de 13 mil millones de pesos–. La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió en varias ocasiones que lo revisaran porque lo consideraba excesivo, sin embargo, el monto no cambió y eso fue lo que el organismo pidió a la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados.

Para el ex consejero Huchim, dicho monto sí es un exceso y lo necesario es que el INE haga un ejercicio de racionalidad en sus presupuestos: “40 mil millones de pesos para un año en donde no hay elección federal, aunque sí hay una elección judicial, es un exceso descomunal y hay que corregirlo. Morena puede hacer la modificación aunque los demás no estén de acuerdo, ahora es cuando se puede dar racionalidad al gasto de los partidos que me parece también un exceso porque tenemos partidos ricos entre un electorado pobre y eso no tiene sentido”.

Y precisamente para la Consejera Zavala, el tema del presupuesto es un reto dentro del “gran reto” que significa la elección judicial. Explicó que los recursos pedidos, los 13 mil millones de pesos, se justifican por el modelo operacional diferente y gastos que están alineados a las elecciones: “las elecciones cuestan lo que cuestan”.

“Estos conceptos de gasto tienen una razón de ser por la complejidad propia del proceso y porque hay que hacer mucha inversión, incluso en materiales electorales que sean precisos para ese tipo de elección”, sostuvo.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.