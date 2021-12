Supervisor de Amazon ordena a trabajador seguir repartiendo en medio de tornado en EU

Ciudad de México, 19 de diciembre (RT).- Amazon ordenó a sus repartidores que continuaran entregando paquetes en medio de los tornados que azotaron varios estados de Estados Unidos el pasado sábado, según muestran unos mensajes de texto entre un conductor y un encargado publicados por Bloomberg este viernes.

En la cadena de mensajes, el repartidor, que estaba a unos 45 kilómetros de Edwardsville (Illinois), avisa al encargado de que acababa de oír sirenas de tornado, pero la respuesta que recibe es “Siga entregando”. Luego, desde la compañía llega la orden de que el repartidor “se refugie”. “Espere 15 o 20 minutos y luego continúe de manera habitual”, escribe el encargado.

“¿Y qué hay de mi seguridad? Voy a regresar. A mi lado suenan las alarmas y a mi alrededor no hay más que un edificio cerrado, eso no es un refugio. Eso es querer convertir esta camioneta en un ataúd. […] Dentro de 30 minutos tendré encima lo peor de la tormenta”, contesta el conductor, a lo que el despachador le dice: “Si decide volver, es su opción. Pero le puedo decir que no se considerará que lo ha hecho por su seguridad”.