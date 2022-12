Tiroteo en un edificio de departamentos deja al menos 5 muertos en Toronto, Canadá

Madrid, 19 de diciembre (EuropaPress) – Al menos cinco personas murieron este domingo en un tiroteo dentro de un edificio de departamentos en la ciudad de Vaughan, al norte de Toronto, en la provincia de Ontario, Canadá.

Las Policía Regional de York informó la noche del domingo que, además, el sospechoso habría fallecido en una interacción con los agentes.

Mass shooting in Ontario, Canada. 5 killed in condo building in city of Vaughn, 20 miles from Toronto. Gunman fatally shot by police. pic.twitter.com/u4edxntz7U

La sexta víctima, una mujer, fue trasladada al hospital, donde se encuentra consciente y su pronóstico no es grave, según informó la cadena canadiense CBC News.

Las autoridades policiales desconocen por el momento si el sospechoso y las víctimas tenían algún tipo de relación, mientras que el lugar de los hechos sigue siendo una “escena activa y continua”.

