El 57.5% de usuarios quiere que Elon Musk renuncie a su cargo como jefe de Twitter

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS).- El magnate multimillonario Elon Musk ha cerrado la encuesta que abrió anoche sobre su futuro como máximo ejecutivo de la red social Twitter, saldándose con un 57.5 por ciento de votos a favor de que abandone el cargo.

La encuesta, realizada en la propia red social y abierta a la participación de cualquier persona, se ha saldado con 17.5 millones de votos. Esto supone el 14.3 por ciento de los 122.1 millones de seguidores que tiene el empresario en Twitter.

Únicamente había dos opciones, por lo que aparte del 57.5 por ciento que ha votado a favor de que abandone el cargo, el otro 42.5 por ciento se ha mostrado en contra de su salida como consejero delegado de la empresa. En el tuit de la consulta, Musk subrayó que acataría los resultados que salieran de ella.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

Antes de esta publicación, escribió que “en el futuro, habrá una votación para cambios de política importantes”. Sin embargo, advirtió del peligro de las posibles consecuencias.

“La pregunta no es encontrar un CEO, la pregunta es encontrar un CEO que pueda mantener vivo a Twitter”, agregó anoche al tiempo que lamentó la situación económica de la empresa.

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022