Realidad Virtual, aislamiento, soledad y la Salud Pública

Recientemente el condado de Silicon Valley en California declaró a la soledad como una emergencia en salud pública. Desde hace tiempo es bien sabido que las personas viviendo solas tienen un mayor riesgo de presentar enfermedades mentales, una tasa mayor de pensamientos suicidas y suicidios, hay una disminución de la expectativa de vida, hay un incremento de la la conducta violenta y se tiene poca tolerancia a la frustración. Todo ello configura un circulo vicioso que le impide a las personas el construir un núcleo de gente relaciona afectivamente.

El día 2 de Febrero de 2024 la marca Apple lanzó al mercado el visor de realidad virtual “Vision Pro©” con un precio al mercado de 3 mil 499 dólares norteamericanos. A diferencia de los visores previos, que sólo permitían contemplar lo proyectado en la pantalla interior, el visor de Apple permite observar el entorno y lo combina con imágenes virtuales agregadas. Las personas ahora caminarán en el hogar y espacios públicos usando el visor.

Desde que se inició el uso extendido de teléfonos con pantalla, el aislamiento y la pérdida de interacciones entre las personas empezó a ser un motivo de preocupación para la salud pública. La salud mental de las personas sufrió impactos: incrementaron las tasas de depresión, trastorno de ansiedad-pánico y suicidios. En la relación entre el “individualismo cultural” en sociedades que no privilegian la interacción de las personas se observan tasas más elevadas. Identificamos que la realidad virtual derrota a la realidad incrementando fenómenos como la soledad, el aislamiento y el individualismo. Las herramientas tecnológicas se apropian de las personas si estas lo permiten y dejan de usarlas como herramientas, convirtiéndose en poco tiempo en los instrumentos de la realidad virtual.

Experiencias como la “realidad virtual inmersiva” –proporcionando imágenes de 360 grados– pueden ser muy útiles para muchas profesiones, incluyendo las ciencias de la salud. Sin embargo deben ponerse reglas claras del “tiempo saludable” usando esas herramientas.

En el año 2023, el doctor Vivek Murthy emitió una advertencia respecto a los impactos en la salud de las personas viviendo en soledad y aislamiento en los Estados Unidos. Advierte que se incrementa un 29 por ciento el riesgo de enfermedades cardíacas, un 32 por ciento el riesgo de enfermedad vascular cerebral y un 50 por ciento el riesgo de desarrollar demencia en personas adultas mayores. Además, señala que falta de conexión social aumenta el riesgo de muerte prematura en más del 60 por ciento.

Beller y otros autores publicaron en 2020 una revisión de la literatura midiendo el impacto de la soledad en la salud y encontraron una relación significativa entre la soledad y la salud, expectativa de vida y depresión en las sociedades individualistas que no le dan importancia al sentido de la colectividad como un valor cultural.

Sociedades como la mexicana, la cual privilegia la colectividad, el sentido gregario, el pasar tiempo con amistades y familia, protegen y ayudar a atemperar los efectos de la soledad. Se debe fortalecer esa característica como un baluarte con un impacto positivo en la salud individual y la salud colectiva. Es una ventaja y un indicador con impacto positivo en salud personal y en algunos indicadores de salud pública.

