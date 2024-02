Mercado renuncia a vocería presidencial de MC: “Hay decisiones que no puedo defender”

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).– Patricia Mercado, Vocera de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez, del opositor Movimiento Ciudadano, dejó su puesto debido a las decisiones del partido que ella “no puede defender”, un día después de que la organización naranja registrara como su candidata al Senado en la Ciudad de México a Sandra Cuevas (antes con el Frente Opositor) y como su suplente a Alejandra Barrales (experredista y frentista).

“A partir de hoy dejo también de ser vocera de la campaña , debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda”, escribió la Senadora en X, antes llamada Twitter. “Es responsabilidad de todas las candidaturas de MC en el país ser congruentes con esos compromisos”.

“He concluido mi responsabilidad en la Coordinación del programa de Gobierno ‘Una nueva visión de país’ en la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano. El candidato cuenta con los insumos para salir a hacer propuestas concretas a partir del 1 de marzo, con base en la plataforma electoral y programa de Gobierno que construimos en colectivo a lo largo de dos años”, añadió.

BARRALES Y CUEVAS SE VISTEN DE NARANJA

El pasado 19 de febrero, la todavía Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la excandidata de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018, Alejandra Barrales, se registraron como candidatas al Senado de la República de la mano de Movimiento Ciudadano (MC).

Por su parte, Barrales se registró para encabezar la primera fórmula al Senado por la Ciudad de México, mientras que Cuevas lo hizo por la segunda.

Durante el evento al que asistió el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, Cuevas acusó al Frente Amplio por México (FAM) de haberla expulsado pese a su desempeño como la “segunda mejor alcaldesa” de la capital mexicana.

“Le hemos dado nuestra confianza a los mismos de siempre, y se los digo yo que salí de la alianza, es más, no salí, me corrieron de la alianza. Una mujer de oposición, una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de esta ciudad, la más potente, que siempre dio resultados, que siempre fui leal, que fui honesta y me cerraron las puertas”, reclamó.