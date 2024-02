El periodista va por el mayor premio al pacifismo, mientras EU reclama su extradición

Berlín, 20 de febrero (DW).- El periodista Julian Assange se halla en prisión preventiva en una cárcel de alta seguridad londinense desde que fue detenido a petición de Estados Unidos.

El periodista australiano y fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange , ha sido nominado al Nobel de la Paz 2024, informó este martes la Diputada noruega que lo ha propuesto.

Marhaug calificó a Assange de “prisionero político” y destacó que debería ser homenajeado por su contribución a la paz y no perseguido.

Assange, de 53 años, presentó este martes y mañana ante el Tribunal Superior de Londres el que podría ser su último recurso legal en el Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos, que le reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones. de WikiLeaks.

El periodista australiano está en prisión preventiva en una cárcel de alta seguridad londinense desde que fue detenido a petición de EU tras ser arrestado en 2019 por la fuerza en la embajada de Ecuador en Londres, al retirarle Quito el asilo diplomático concedido en 2012.

Assange se había refugiado allí después de su detención inicial en la capital británica en 2010 a instancias de Suecia, por una investigación preliminar por violación que fue cerrada años más tarde por el debilitamiento de las evidencias y la falta de base para una acusación.

Estados Unidos le persigue por la información clasificada -facilitada por su contacto en el ejército estadounidense Chelsea Manning, hoy en libertad-, publicada en 2010 y 2011 por WikiLeaks, que expuso violaciones de los derechos humanos de EU en las guerras de Irak y Afganistán.

Extraordinary support at court in London for #DayX.

This is what it looked like when I walked out when we broke for lunch.

Tomorrow after day 2 of the arguments we will march from court to Downing Street. #FreeAssangeNOW pic.twitter.com/NQHgYmgm8K

— Stella Assange #FreeAssangeNOW (@Stella_Assange) February 20, 2024