El Festival PAAX GNP reunirá a 100 artistas internacionales en Xcaret

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- El Festival PAAX GNP 2022 anunció su primera edición de la mano de Alondra de la Parra, directora artística y fundadora del Festival, que se realizará del 29 de junio al 3 de julio en el Hotel Xcaret Arte en Quintana Roo, México y reunirá a 100 artistas internacionales de 20 países para presentar lo mejor de la música sinfónica.

“Es un festival que será anual en nuestro querido México, es un festival que reunirá talento y que siempre tendrá sorpresas para todos ustedes”, señaló Alondra de la Parra.

La fundadora del festival recordó el proyecto que realizó en la pandemia llamado de “La Orquesta invisible” en el que reunió a 30 artistas solistas reconocidos, de 14 nacionalidades distintas para tocar a distancia el maravilloso Danzón del maestro Márquez, Alondra mencionó que fue un proyecto que requirió mucho esfuerzo y resultó muy difícil de realizar, además, su principal finalidad fue la de recaudar fondos para atender la violencia contra las mujeres y los niños.

En el Festival PAAX se reunirán más de la mitad de los artistas que formaron parte de “La Orquesta invisible” y será la orquesta en residencia de la primera edición del festival. Entre los músicos que se presentarán en el festival se encuentran: Nemanja Radulović, Aleksey Igudesman, Felix Klieser, Gili Schwarzman, Jörgen van Rijen, Benjamin Forster, Rolando Fernández, Stefan Schulz, Pacho Flores, Edicson Ruiz, Leo Rondón y Guy Braunstein.

“Tendremos todos los conciertos transmitidos por streaming, entonces aparte de quienes nos puedan acompañar en persona durante el festival también será accesible para un público más grande y no sólo el que esté en ese momento ahí sino más allá de cualquier frontera. El Festival PAAX GNP es para llegar a los corazones de todos aquellos que nos quieran acompañar”, agregó.

Entre las presentaciones están las de Pacho Flores y Leo Rondón con Cantos y Revueltas; mientras que Aleksey Igudesman interpretará música de Abbey Road de The Beatles en una versión para violín y orquesta.

El festival servirá de marco para el estreno de “Sinfonía Imposible”, obra del el compositor mexicano, Arturo Márquez. “Yo empezaría con ese dicho de ‘no hay que pedirle peras al olmo’, pero para este proyecto de ‘La Orquesta Imposible’ hay que atreverse a pedirle las peras al olmo y de eso trata esta sinfonía, la ‘Sinfonía Imposible’ son varios movimientos y tiene que ver con reflexiones acerca de emergencias universales como el cambio climático, como la identidad de género, la migración, la controversia, la disidencia, la empatía la felicidad son varios movimientos y todos son para estos solistas”, compartió el maestro Arturo Márquez.

Otra presentación que llama la atención es “The Silence of Sound”, en el que participan Chula the Clown y Alondra de la Parra. “The Silence of Sound’ es un proyecto escénico que llevamos trabajando Gabriela Muñoz y yo desde hace 6 años, un proyecto que tiene la misión de acercar el repertorio sinfónico a audiencias diversas”, acotó Alondra de la Parra.

“Para mí es una felicidad enorme que después de tanto tiempo, casi 6 años, llega el día para compartirles y presentarles este hermoso proyecto en donde se fusionan distintos lenguajes, el tuyo [Alondra de la Parra] el mío y el de otros colaboradores hermosos, para darle la bienvenida a esta historia en un momento clave para recordarnos la importancia de soñar, de imaginar, de crear y de sentir”, Gabriela Muñoz

En la presentación virtual de este festival estuvieron presentes el compositor mexicano, Arturo Márquez; el director y coreógrafo en residencia del Festival PAAX GNP y Asociado Artístico del Royal Ballet, Christopher Wheeldon; la creadora escénica y clown, Gabriela Muñoz, alias Chula the Clown, y la Directora de Comunicación e Imagen corporativa de GNP, Rosenda Martínez.

Los boletos podrán adquirirse a partir a través de E-Ticket y con las agencias de viaje: Luxury Atelier Experience, Viajes LeGrand y Kambar Travel. Es importante mencionar que para los habitantes de Quintana Roo habrá precios especiales en los day pass. Todos los detalles de la programación se pueden conocer en la página https://festivalpaax.com.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.