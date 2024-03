Un buen Gobierno rinde cuentas, no exige pruebas a ciudadanos: Salinas Pliego a AMLO

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– El magnate Ricardo Salinas Pliego reviró este miércoles al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le pidió pruebas sobre la acusación que hizo anoche de que el Gobierno federal extorsiona a la clase empresarial.

El Presidente informó este día que todas las pruebas sobre los juicios fiscales de Grupo Salinas se harán públicas a través de una página web del Gobierno federal, y aprovechó para solicitarle al magnate que presente pruebas de que el Gobierno quiere “extorsionarlo”, tal y como denunció ayer en un video.

Salinas Pliego respondió a las declaraciones del mandatario mexicano a través de su cuenta de X, red social anteriormente conocida como Twitter. En ese espacio publicó el siguiente mensaje: “Los delincuentes y rateros duran hasta que las víctimas y oprimidos lo permiten”. La frase estuvo acompañada por una fotografía suya y una cita: “Un buen Gobierno rinde cuentas, no le exige pruebas a los ciudadanos, actúa. Un mal Gobierno protege a la delincuencia y luego le exige pruebas a las víctimas”.

Esta mañana, Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, confirmó que la deuda del empresario asciende ya a 63 mil millones de pesos, pues detalló desde Palacio Nacional que “durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el SAT ha emitido créditos fiscales por 10 mil millones de pesos, teniendo un adeudo de 63 mil millones de pesos”. “Eso es lo que tenemos al día de hoy. Más del 90 por ciento de este adeudo tiene que ver con el tema de consolidación fiscal, que es un tema ya viejo, que es un tema que se dio del 82 al 2013, y que en el 2013 se canceló esta figura que daba beneficios de diferir el pago del Impuesto Sobre la Renta [ISR], y sumar ganancias y pérdidas dentro de un grupo empresarial”.

De acuerdo con el funcionario, los montos adeudados “vienen ya desde administraciones anteriores, de 2019 para atrás, cuando estaba [Felipe] Calderón y [Enrique] Peña [Nieto], y de 2019 para adelante, en la administración del señor Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Por otra parte, aseguró que “los montos que ha pagado el Grupo [Salinas] en esta administración han sido cuatro mil 868 millones de pesos”. “Dos mil 096 millones de pesos fue resultado de diversas auditorías a empresas que se hicieron y que dentro de las auditorías, ellos pagaron dos mil 096 millones. Un monto por dos mil 772 millones que fue por una resolución”, desglosó.

Ayer, el empresario Ricardo Salinas Pliego acusó que el SAT “se ha dedicado a extorsionar a los empresarios” e incluso retó al mandatario: “Nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento”.

A través de un video subido a sus redes sociales, el magnate rechazó que tanto él como sus empresas, conglomeradas en Grupo Salinas, no paguen sus impuestos, sino lo contrario: afirma que pagan altísimas cantidades de dinero. En cambio, señaló que el SAT, bajo la Administración del Presidente López Obrador, se ha dedicado ha “extorsionar a los empresarios”.

“Te ponen una cuenta gigante y luego dicen: ‘Bueno pero si me pagas la mitad, se la perdono’. Y nosotros no cedemos ante la extorsión, y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto, y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración”, puntualizó.