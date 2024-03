Salinas Pliego a AMLO: No acepté rebaja porque SAT y PFF extorsionan a empresarios

El magnate aseguró que los ataques en su contra por el impago de impuestos en realidad se trata de una “maniobra distractora para desviar la atención” de otros problemas en el país, como la falta de transparencia de uso de recursos gubernamentales.

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– A unas horas de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los titulares del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) informen en la tradicional conferencia mañanera sobre lo que adeuda por impuestos el Grupo Salinas, el empresario Ricardo Salinas Pliego acusó que el SAT “se ha dedicado a extorsionar a los empresarios” e incluso retó al Primer Mandatario: “Nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento”.

A través de un video subido a sus redes sociales, el magnate rechazó que tanto él como sus empresas, conglomeradas en Grupo Salinas, no paguen sus impuestos, sino lo contrario: afirma que pagan altísimas cantidades de dinero. En cambio, señaló que el SAT, bajo la Administración del Presidente López Obrador, se ha dedicado ha “extorsionar a los empresarios”.

“Te ponen una cuenta gigante y luego dicen, ‘bueno pero si me pagas la mitad se la perdono’, y nosotros no cedemos ante la extorsión, y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto, y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta Administración”, puntualizó.

Señaló que la llegada de elementos de la Guardia Nacional (GN) al campo de golf Tangolunda en Huatulco, Oaxaca, que el propio Salinas contaba con una concesión para utilizarlo, es un “berrinche” y una muestra del “olor a corrupción” que afirma, existe en el Gobierno federal.

Como muestra de ello, retó directamente al Presidente Andrés Manuel López Obrador ha transparentar gastos de índole federal, como los recursos empleados para otorgar las pensiones a los adultos mayores; sin embargo, se enfocó con mayor atención a los presupuestos destinados a las obras emblema de su sexenio: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya.

“Usted tiene la obligación de rendir las cuentas y hay una normatividad. ¿Cómo que reservados [los presupuestos] por [motivos de] seguridad nacional, por 10 años, escondidas las cuentas? No nos esconda las cuentas Presidente”, agregó.

Entre demás puntos, cuestionó el nivel de violencia e inseguridad en el país, la preferencia por la GN para tomar las instalaciones del campo de golf en Oaxaca ante la presencia de “gente decapitada, tirada en la calle”.

El día de ayer, el Presidente López Obrador dijo que cuando Ricardo Salinas Pliego rechazó el descuento que él le ofreció para que pagara sus deudas al SAT, descansó. Iba a tener que explicarlo a la Nación, aseguró, porque se trata de su amigo.

También señaló que a pesar de que él se va en seis meses y unos días, la deuda del empresario mexicano, el único que se resiste a liquidar sus impuestos, seguirá.

“Se le planteó y dijo no. No. Yo hasta descansé porque imagínense la sospecha que iba a despertar, ‘¿Por qué el trato preferencial a su amigo Salinas Pliego?’, por buscar una salida consideraba buena, yo iba a quedar bajo sospecha. Sus mismos amigos de clase social iban a decir qué pasó, cómo hubo rebaja”, dijo el Presidente desde Palacio Nacional a pregunta expresa de SinEmbargo.

“No se acepta, no hay acuerdo, o quien tiene que resolver es el Poder Judicial, lo único que estamos pidiendo es que resuelvan ya. Porque no sólo en este caso, no es un asunto personal, no tengo enemigos, no odio. Ricardo ha dicho, como otros, que nos quedan seis meses. Pero ni modo que se vaya a vaciar el país cuando se dé el cambio. Nos vamos a quedar a vivir aquí. Todos”, añadió.

“Y ni modo que los que lleguen no atiendan este asunto. Esto no le quita el derecho a Ricardo Salinas Pliego de su defensa y de sostener sus argumentos y hacerlos valer. Para eso hay un marco legal”, ahondó.

Minutos antes, López Obrador pidió al exprocurador Fiscal, Arturo Medina, que diera detalles sobre las conversaciones con Salinas Pliego y cómo no se trató de una propuesta de condonación de impuestos para el magnate de Grupo Salinas, dueño entre otros de TV Azteca y Banco Azteca. “El ajuste tenía una ruta legal que no implica condonación, sino un ajuste por multas y actualizaciones, lo que llaman quitas tienen que ver con la permisibilidad que da el Código Fiscal”, dijo el ahora Subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos.

“Quedaba en 14 mil millones”, agregó López Obrador. “Le pedí a Arturo que les planteara que podíamos legalmente, sin violar ningún procedimiento, sin violar ninguna ley, y además bajo la consideración del Poder Judicial. Además se iba a poner en consideración de los jueces, para no caer en lo que hizo Diego [Fernández de Cevallos] cuando se logró un acuerdo de condonación del IVA a Jugos Del Valle”, argumentó.

SAT Y PFF URGEN A MAGISTRADOS A RESOLVER DEUDA DE SALINAS PLIEGO

La semana pasada, las personas titualres del SAT y la PFF exhortaron a miembros del Poder Judicial para exigir el pago de impuestos que el empresario Ricardo Salinas Pliego tiene pendiente y que ha apelado en diversas ocasiones.

Durante la conferencia matutina del 15 de marzo, Grisel Galeano García, titular de la PFF, señaló a las y los magistrados del Poder Judicial que tienen “en sus manos” los asuntos que espera que se resuelvan con prontitud, pues corresponden a recursos pertenecientes al Estado mexicano y por lo tanto, también del pueblo.

“Es dinero del pueblo y debe servir al pueblo. Negárselo no solo es irresponsable sino perverso. Retrasar su cobro sin fundamento sería complicidad, sería una injusticia”, urgió.

En esa misma línea, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, señaló que las cantidades que dicha instancia determinó que la empresa Totalplay, perteneciente a Grupo Salinas, son de “todas y todos los mexicanos” y que se requieren para “generar mejores condiciones de vida”.

Además, explicó que lo anunciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y replicado en varios medios nacionales, no se trató de un amparo por la totalidad de lo que debe Totalplay, sino que únicamente se le justificó uno de los seis rubros que la empresa apelaba para no pagar.

La compañía registraba 1.4 veces más gastos que los ingresos totales obtenidos a través de los mencionados seis rubros que, durante el tiempo en que duró la auditoría, afirmó que “no les fue posible probar que se hubieran realizado para que la operación del negocio funcionara”, por lo que se les comunicó en 2015, un año después de la auditoría, que debía de realizar el pago pendiente de impuestos, equivalentes a más de 640 millones de pesos.

Sin embargo, la empresa no estuvo de acuerdo, por lo que se fue a litigio ese mismo año, y no fue hasta el pasado miércoles cuando, después de dos proyectos presentados por el Ministro Luis María Aguilar que finalmente hubo una resolución.

“El resultado de la Corte fue en realidad confirmar que se tuvo la razón por el SAT al haberle cobrado cinco de los seis rubros que la empresa se negaba y sólo por uno fue que se determinó como justificable, habían sido gastos para la empresa”, añadió Grisel Galeano.

Asimismo, la Suprema Corte también confirmó que Totalplay omitió pagar los cinco rubros y los hizo pasar por pérdidas, reportando así ganancias menores.

Es ante esto que la Procuradora señaló que, lejos de significar una ganancia para el contribuyente, “lo dejó al descubierto una vez más” pues apuntó la evidencia de que la empresa “no ha cumplido con el pago de sus impuestos y que aplicó el mismo esquema que se ha encontrado en diversas empresas” de Grupo Salinas.

“En la última instancia, la SCJN verificó que el SAT estuvo de acuerdo en más deun 80 por ciento de su actuación”, remató.