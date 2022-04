Rusia califica de “inadmisible” que Wimbledon excluyera a tenistas rusos

Moscú, 20 de abril (EFE).- Rusia calificó hoy de “inadmisible” la exclusión de sus tenistas del torneo de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que arranca el próximo 27 de junio, en castigo por su “operación militar especial” en Ucrania.

“Es inadmisible convertir una vez más a los deportistas en rehenes de intrigas y prejuicios políticos, de acciones hostiles hacia nuestro país”, dijo el portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar en rueda de prensa las informaciones sobre el veto a los tenistas rusos.

Peskov le deseó a los tenistas rusos continuar los entrenamientos y preservar el estado de forma.

Wimbledon se convierte en la primera gran competición deportiva en prohibir la participación a atletas individuales rusos, después de que Rusia haya quedado expulsada de torneos como el Mundial de Catar y de otros torneos por equipos en el tenis como la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, donde defendían los títulos conquistados en 2021.

El tercer Grand Slam pierde a Medvedev, segundo mejor tenista del mundo, además de a Andrey Rublev, número 8 del ránking, Karen Khachanov (26) y Aslan Karatsev (30).

