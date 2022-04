AMLO invita a artistas y ambientalistas a dialogar y aclarar dudas sobre el Tren Maya

El Presidente López Obrador consideró que las personalidades públicas que participaron en un video para hacer un llamado al Gobierno federal para frenar el Tren Maya no actuaron de mala fe, sino que desconocen del tema.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a artistas y defensores del medioambiente que se pronunciaron en contra del Tren Maya a dialogar y aclarar dudas sobre este proyecto que atravesará los estados de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Tabasco.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal consideró que las personalidades públicas que participaron en un video para hacer un llamado al Gobierno federal para frenar el proyecto estelar de la actual administración por las afectaciones al medioambiente y a la biodiversidad, no actuaron de mala fe, sino que desconocen del tema.

“Voy a invitar a ver si hablamos, a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro. A ver si aceptan que platiquemos porque es desconocimiento, no es mala fe. Y no creo que sea que les hayan pagado, yo creo que se creyeron lo de la destrucción”, expresó.

Incluso, López Obrador refirió que su hijo menor, Jesús Ernesto, lo ha cuestionado por el supuesto daño ambiental causado por la construcción del Tren Maya.

“A mí me pasa, ya lo he dicho aquí, Jesús Ernesto, en la casa me cuestionó: ‘Oye, ¿cómo están destruyendo la selva?’. A ver, a ver, chamaco y le tuve que explicar porque en su escuela hay, pues es labor, la naturaleza, los niños están mejor formados, en eso es lo que se ha avanzado sin duda, en la conciencia ecológica. Entonces ya le expliqué y se entendió”, dijo.

Las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador se dan luego de que el pasado 22 de marzo, artistas como Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Imelda Kimil y Natalia Lafourcade, entre otros, se sumaron a un video en el cual se pronunciaron en contra del Tren Maya.

Los actores y cantante subrayaron que los cuerpos de agua se desarrollaron durante millones de años, por lo cual su destrucción sería total, además de las afectaciones a miles de especies nativas de la región.

Asimismo, el 30 de marzo, un Tribunal Colegiado de Circuito en Materias del Trabajo y Administrativa retiró las suspensiones impuestas al Tren Maya en los tramos 1, 2 y 3, a pesar de la oposición de comunidades que alertaban del riesgo para la flora y fauna de Yucatán y Chiapas.

Anteriormente, el Presidente calificó a los artistas de “conservadores” y “fifís”. Además, el mandatario acusó que los famosos solamente leyeron un guión y posiblemente quienes les pagaron por dicha “actuación” fueron sus adversarios.

“Existe también la deshonestidad en artistas, científicos e intelectuales. A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país. Son adversarios nuestros, algunos muy desinformados”, aseguró el mandatario el pasado 24 de marzo.

López Obrador destacó que algunos de los participantes en el video estaban desinformados y que le recordaban a los políticos de antes. Además, consideró que Claudio X. González es quien estaría detrás de esta campaña.

“Algunos muy desinformados, yo creo que todos estaban leyendo, me recordaron políticos de antes… A estos famosos los pusieron a leer, quién sabe quién hizo los textos, quién financió también hay esa posibilidad de que les haya pagado aunque también está esa posibilidad, pero sí costó la producción y alguien está detrás: Claudio X. González, los que se sienten afectados de la Rivera Maya que han destruido el Medio Ambiente y otros más que están en contra de nosotros”, aseguró.

Pues las criticas que le hicieron Kate del Castillo, @arturooislas, Natalia Lafourcade, Ruben Albarrán o @EugenioDerbez por #TrenMaya, no le cayeron bien al presidente y se lanzó contra ellos: “No siento que tengan vocación ecologista, es más por dinero (…) lo hacen por fama” pic.twitter.com/9q2QLhF1cF — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 24, 2022

El Tren Maya es un proyecto prioritario de López Obrador con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos para construir cerca de mil 554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La obra ha despertado controversia desde su inicio, con grupos originarios y ambientalistas que se han opuesto a los diversos tramos.

-Con información de EFE