De Beach Boys a Ed Sheeran, cuando el plagio deja su marca en el mundo de la música

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- “Estoy increíblemente frustrado de que afirmaciones sin fundamento como esta puedan llegar a los tribunales”. Esas fueron las palabras del cantautor británico Ed Sheeran luego de haber ganado la demanda por el supuesto plagio de “Let’s Get It On”, de Marvin Gaye, para su tema “Thinking Out Loud”.

Tras el veredicto del jurado, que se dio a conocer el pasado 4 de mayo, el músico de 32 años salió a las calles del barrio de SoHo, en Nueva York, para cantar arriba de una camioneta. Sin embargo, ésta no es la única victoria que el cantante ha celebrado al respecto.

A través de una entrevista escrita cedida a SinEmbargo, Laura García Álvarez del Castillo, Licenciada en Derecho y socia de Sympathy For the Lawyer México, despacho especializado en asesoría legal y económica en la industria musical, explicó que “para entender el plagio debemos partir de la comprensión básica del derecho de autor como el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial”.

En el 2022, Sheeran también se consagró victorioso en una batalla de derechos de autor, que se llevó a cabo en Gran Bretaña, por su tema “Shape of You”, que salió a la luz en 2017.

“Sólo soy un tipo con una guitarra al que le encanta escribir música para que la gente la disfrute”, expresó el cantante. “No soy y nunca me permitiré ser una alcancía para que nadie la sacuda”, agregó.

A pesar de que el último juicio fue muy sonado, y no sólo porque el músico británico amenazó con retirarse de la música si llegaba a perderlo, Ed Sheeran no ha sido la única figura pública que se ha tenido que enfrentar a este tipo de procesos legales.

Uno de los casos más sonados en la década de los 60 fue el de Chuck Berry, quien reclamó que en “Surfin’ USA”, de Beach Boys, se podía escuchar la melodía de su éxito “Sweet Little Sixteen”.

La lista es larga y recorre nombres desde The Beatles, Michael Jackson, hasta Vanilla Ice con su “Ice Ice Baby”, que cuenta con un ritmo similar al de “Under Pressure”, de Queen y David Bowie.

Algunos de los artistas contemporáneos que se han visto envueltos en batallas legales por derechos de autor son Bad Bunny, quien perdió el 99 por ciento de los ingresos de “Safaera” (2020) en un juicio que inició Missy Elliot; Dua Lipa, que fue demandada por los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer por supuestamente haber plagiado “Levitating” (2020) de “Wiggle and Giggle all night” (1979) y “Don Diablo” (1980); y la colombiana Shakira por su tema “Loca” (2010).

De acuerdo con la página del despacho Sympathy for the Lawyer, en términos generales, el “plagio” es la adquisición de la creación de un tercero para presentarla como propia.

Dentro del gremio, explicó a este medio García Álvarez del Castillo, al ser la ley tan general y ambigua lo que se debe hacer es “un análisis con peritos en la materia (músicos profesionistas) sobre las cuestiones técnicas o elementos musicales como la base rítmica, melódica y armónica, así como la letra o bien la similitud con la canción ‘plagiada'”.

Asimismo abundó en que existen otros factores que deben ser definidos ante los Tribunales correspondientes como la “ausencia de autorización por parte del titular, desconocimiento de la existencia de la obra previa, registro certificado de la obra musical para demostrar la titularidad, entre otros aspectos y criterios legales”.

En México, añadió, el “plagio” es un delito en materia de derechos de autor que se contempla en el Código Penal Federal, el cual puede ser sancionado, según se estipula, con multa o privación de la libertad.

En este sentido, el artículo 427 del Código Penal Federal indica que “se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre”.

LA DELGADA LÍNEA ENTRE INSPIRACIÓN Y PLAGIO

Durante una charla que tuvo Joe P con SinEmbargo, el artista estadounidense consideró que dentro del gremio “no hay tanta autenticidad que extraer porque somos muchos haciendo tanto de lo mismo y tantas canciones suenan muy similares […] Hay mil millones de canciones con la misma progresión de acordes y sonidos, así que creo que se trata más de la producción y de tratar de encontrar la creación de un mundo dentro de la canción que se sienta como si nunca se hubiera escuchado o cantado antes”.

“Creo que la gente comienza a buscar cosas cuando ven que tiene mucho éxito. La gente quiere encontrar las razones por las que tuvo éxito y dice ‘bueno, está robando una canción, así que tenemos que llamar la atención sobre eso’ y como se está debajo de una lupa, todos lo miran, y cualquier pequeña cosa que se acerque a algo es un problema de derechos de autor”, añadió.

Uno de los temas que también ha estado bajo los reflectores por supuesto plagio es la sesión 53 del productor Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap, y Shakira.

El fenómeno musical, lanzado en enero del presente año, se consagró en YouTube como no. 1 en reproducciones en más de 30 países hispanohablantes, sin embargo entre tanto aplauso y elogio la cantante colombiana fue acusada de plagiar el estribillo del tema “Solo tú” de la artista venezolana Briella.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy) Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

En entrevista para el programa Hoy, la cantautora mexicana Paty Cantú explicó que no considera, que este caso en particular, se trate de plagio puesto que “de lo que escuché son así como tres segundos, no llega a ocho compases, no tiene la misma progresión abajo, no tiene la misma letra”.

“Creo que es una coincidencia. Tal vez dos mujeres geniales tuvieron dos grandes ideas parecidas en un momento, pero es un cachitito. Esa es la verdad”, agregó.

Al respecto, el cantautor español Borja expresó a este medio que el caso de Ed Sheeran explica bien todo el revuelo que hay con los juicios por plagio y derechos de autor ya que “hay unos acordes y una forma de decir las cosas muy limitadas. Al final todo lo que hacemos es plasmar nuestra forma de entender la música con menos acordes y obviamente en esas 12 notas que hay es normal que muchas cosas se parezcan”.

EL PROBLEMA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

El pasado 4 de abril del año en curso salió a la luz “Heart on my Sleeve”, una canción escrita y producida por Ghostwriter, cuya identidad se desconoce, en la que se pueden escuchar las voces generadas por Inteligencia Artificial (IA) de los artistas canadienses Drake y The Weeknd.

Ante el bullicio provocado por la canción que hablaba sobre Selena Gomez, Universal Music Group instó a las plataformas de música en streaming como Spotify y Apple Music a negar el acceso a compañías de desarrollo de Inteligencia Artificial, haciendo hincapié en que no dudarán “en tomar medidas para proteger nuestros derechos y los de nuestros artistas”.

¿Por qué ha causado tanta polémica la IA? El problema detrás de la viralidad de este tipo de obras es que dichas herramientas no respetan los derechos de autor, un problema que ya se expandió a otros gremios como el de la fotografía.

Al ser cuestionada sobre los cambios que debería tener la Ley ante el auge de nuevas tecnologías y el uso de la IA en la música, Laura García Álvarez del Castillo ahondó en que “existen muchas propuestas interesantes a nivel internacional y nacional, sin embargo debemos entender que la legislación autoral se ha aplicado de manera análoga ante la evolución tecnológica y los distintos formatos, pero el espíritu de la Ley y su base, tanto del derecho moral como de los derechos patrimoniales, sigue siendo la misma”.

“Sin duda se está abriendo un campo muy interesante para la reflexión jurídica con preguntas como ‘¿se puede reconocer la IA como creador/autor?’ Por el momento no son reconocidas como personas físicas con capacidad legal para ser reconocidas como autores, pero esto es un tema que habrá que seguir muy de cerca y considerando un debate abierto, ya que las posturas son muy diversas”, finalizó.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.