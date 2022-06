En julio iniciará “consulta nacional” sobre Reforma Electoral de AMLO, anuncia Morena

Ignacio Mier Velazco dijo que es preciso convocar a los grupos parlamentarios a retomar la vía de los acuerdos y el trabajo legislativo y dar vuelta ya a la página de las elecciones.

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- El Coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, expuso este lunes que su partido se encuentra listo para iniciar la consulta nacional sobre la Reforma Electoral en julio.

“La democracia es libertad para decidir qué camino seguir, a quién seguir o cambiar de rumbo. La democracia electoral necesita reglas claras y parejas para todos, y en julio nos declaramos listos para iniciar la consulta nacional sobre la Reforma Electoral”, escribió en Twitter.

Además, detalló que Morena va a impulsar la Reforma Electoral. “Nos representa porque nuestro movimiento surgió precisamente para contrarrestar un fraude electoral, como no los debe haber más”, añadió.

“Después de que a nuestro Presidente le robaron la Presidencia nos propusimos como meta reformar el sistema electoral, para hacer una realidad el derecho ciudadano de votar y ser votado, que haya un órgano encargado de las elecciones que no sea una carga burocrática y que los partidos políticos apliquen la austeridad y que haya elecciones menos costosas”, agregó.

La democracia es libertad para decidir qué camino seguir, a quién seguir o cambiar de rumbo. La democracia electoral necesita reglas claras y parejas para todos, y en julio nos declaramos listos para iniciar la consulta nacional sobre la Reforma Electoral. — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) June 20, 2022

Por eso, dijo que es preciso convocar a los grupos parlamentarios a retomar la vía de los acuerdos y el trabajo legislativo y dar vuelta ya a la página de las elecciones.

“Más allá del partido que gobierna o gobernará en algunos años, la ciudadanía es la que nos demanda altura de miras y sobre todo que no haya parálisis entre quienes fuimos electos para cumplir y hacer cumplir la ley”, manifestó.

El pasado 16 de junio, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sí podría haber un cambio en caso de que el Congreso no apruebe la Reforma Electoral, pues recordó que el mandato de Lorenzo Córdova Vianello como Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) terminará en el 2023, por lo que “se puede elegir a uno mejor”.

“En el caso de la Reforma Electoral de todas formas ya va a salir Lorenzo Córdova y se puede elegir a uno mejor. El señor Ciro Murayama, se puede encontrar uno mejor”, expresó el mandatario en conferencia de prensa matutina.

Además, el mandatario mencionó que el verdadero motor del cambio “es el pueblo” y no los órganos electorales, pues indicó que “si no fuese por ellos, no habría democracia”.

“Entonces, claro, se busca una reforma constitucional para que los consejeros sean gentes de inobjetable honestidad, que los elija el pueblo a los consejeros. No quieren eso porque quieren tener a los mismos, ese prototipo de Lorenzo Córdova y demás. ¿Por qué no quieren la reforma? Porque ya no van a haber plurinominales, porque ya no va a haber billullos, porque van a seguir manteniendo un aparato que es el más costoso en el mundo para organizar elecciones y con menos credibilidad”, añadió.

Las declaraciones del Jefe del Ejecutivo federal se dan luego de ser cuestionado sobre la moratoria constitucional presentada por la coalición Va por México para evitar aprobar reformas e iniciativas presentadas por él mismo o por su partido Morena.