Manuel Guerrero regresa a México luego de ser encarcelado en Qatar por ser homosexual

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- En sus primeras declaraciones tras llegar a México, Manuel Guerrero Aviña, el mexicano-británico que sobrevivió a la privación ilegal de su libertad y a actos de tortura en Qatar por ser un hombre homosexual y vivir con VIH, agradeció este martes la lucha colectiva que pudo salvar su vida. “Mi arresto no define quién soy”, expresó.

“A mi hermano Enrique, a mi madre, a mi tía y a mis círculos de amigos que han sido mi mayor apoyo durante este tiempo tan difícil, me han conmovido profundamente. Todos apoyándome en estos momentos. Saber que formo parte de una red tan fuerte y solidaria me ha dado la fuerza increíble para salir adelante. Agradezco a la comunidad LGBT+ que en general me han mostrado una solidaridad inmensa”, apuntó.