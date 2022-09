Corona Capital confirma a Charli XCX, Paolo Nutini y más para su próxima edición

Este 2022 la fiesta musical presentó uno de los mejores carteles de su historia logrando así el primer sold out después de once ediciones.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- A escasas semanas de que Kevin Baird, bajista de la agrupación irlandesa Two Door Cinema Club, diera a conocer que fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune incurable, el Festival Corona Capital confirmó que la banda ya no formará parte de la edición 2022 de esta magno fiesta musical.

A la baja de Two Door Cinema Club se sumó la de Brian Wilson, músico y miembro fundador del grupo The Beach Boys. Hasta el momento se desconocen las razones por las que el también compositor no podrá participar en el festival.

“Lamentablemente, Two Door Cinema Club y Brian Wilson no podrán ser parte del festival ¡Esperamos verlos pronto! (sic)”, fue parte del mensaje que se compartió en las redes del Festival Corona Capital.

Junto con la noticia se dio a conocer que Charli XCX, Paolo Nutini, Kim Gordon, The Linda Lindas, Marc Rebillet, Madison McFerrin y Model Man se sumaron al lineup del festival.

Este 2022 la fiesta musical presentó uno de los mejores carteles de su historia logrando así el primer sold out después de once ediciones.

My Chemical Romance, Paramore, Yeah Yeah Yeahs, Miley Cyrus, Arctic Monkeys, Cigarettes After Sex, Run the Jewels, Foals, Liam Gallagher, The 1975 e Idles son algunas de las bandas que se darán cita con el público mexicano los próximos 18, 19 y 20 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.