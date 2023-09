Xóchitl es señalada de plagio. Ella dice en un VIDEO: “son seis párrafos de 77 hojas”

Un usuario de X, red social anteriormente llamada Twitter, evidenció las coincidencias en párrafos entre el informe de trabajo profesional y otras fuentes que no están citadas en el texto ni en la bibliografía.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- La Senadora Xóchitl Gálvez, a la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, fue acusada de plagio en redes sociales, luego de que un usuario en X, antes Twitter, compartiera un hilo en el que señaló las coincidencias en seis párrafos y una imagen en el informe de trabajo profesional de la panista, y distintas referencias que no están citadas al final en la bibliografía.

La cuenta de Bernardo Escalante (@padron_09) exhibió seis párrafos idénticos del informe de trabajo profesional, una de las opciones que da la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para titularse, que no están correctamente citados en principio, y que tampoco aparecen en la bibliografía.

La panista habría retomado los párrafos de una página del Gobierno federal, del medio Consumer, de un artículo de Scielo, del medio MundoHVACR, de la página Logicbus y de Wikipedia.

Chochitl plagio su "informe" (ni a tesis llega) para titularse. ¿Y a quién le plagió? A la Segob (2009)https://t.co/Vd5rFm20tL@NachoRgz pic.twitter.com/wwyhI4EYJ2 — Bernardo Escalante (@padron_09) September 19, 2023

Ante las acusaciones y la viralización del caso en redes sociales, Xóchitl Gálvez aclaró en un video, compartido por la periodista Azucena Uresti, que para su titulación realizó un informe de experiencia laboral, donde, dijo, presentó casos prácticos que la acreditan como ingeniera.

“Lo que presenté fue un informe donde se toman unos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático del Gobierno; es obvio que me estoy refiriendo al programa de cambio climático, algunas referencias técnicas de equipos muy específicas, y hay un párrafo por ahí, que seguramente tomé, en el contexto de edificios inteligentes, pero son seis párrafos de 77 hojas, donde lo importante es la experiencia profesional”, explicó.

El caso del supuesto plagio recordó lo que pasó con las tesis plagiadas de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para titularse de la licenciatura en la UNAM y del doctorado en la Universidad Anáhuac.

Xóchitl Gálvez aseguró que su título profesional como Ingeniera en Computación por la #UNAM lo obtuvo por medio de experiencia profesional y aclaró que faltan 257 días para las elecciones “y seguramente todos los días van a sacar algo”. pic.twitter.com/sWoEu599ZB — Azucena Uresti (@azucenau) September 20, 2023

XÓCHITL Y SU ESCÁNDALO DE PROPIEDADES

Este no es el único escándalo que rodea a Xóchitl Gálvez, ya que en los últimos días se ha negado a explicar la situación de sus bienes a pesar de ser servidora pública, argumentando que se trata de un asunto privado. Sin embargo, cuando José Ramón López Beltrán y su esposa fueron acusados de supuesto conflicto de interés por rentar una casa en el extranjero presuntamente propiedad de un contratista del Gobierno federal, la Senadora montó una campaña por distintos medios para exhibirlo. López Beltrán es hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es un privado. Ha estado alejado del servicio público en estos años. Pero Gálvez consideró, entonces, que el vínculo familiar era suficiente para atacarlo políticamente.

“Es un asunto privado, ¿no?”, comentó el 12 de septiembre sobre su propio caso y se retiró del micrófono, y sus compañeros de bancada dieron por terminada la conferencia que estaban ofreciendo.

La Senadora tuvo que hablar luego de que un reportero la cuestionara sobre el tema. “A ver, se hizo una donación privada al Colegio Salesiano, se están construyendo unos laboratorios”, detalló.

“No voy a decir más porque es una donación privada, se cumplió. Otra parte mi marido aportó. ¿Pues no dice el Presidente que soy una empresaria millonaria? ¿No puedo tener una casa que vale nueve millones 700 mil pesos? Es todo lo que tengo”, afirmó ante la prensa.

En su breve intervención, la virtual candidata presidencial de la oposición sostuvo que “realmente no hay dinero ilícito”. “Lo que tengo lo he ganado producto de mi trabajo. Como no le funcionó lo otro, ahora saca esto”, sugirió Gálvez Ruiz.

“Vivo en una colonia de clase media. No es nada extraordinario y la compré con recursos lícitos. Cuando la autoridad me requiera, le daré la información a la autoridad”, explicó.

—Para esa donación, ¿hubo un contrato de compraventa con Mariana Gómez del Campo como se evidenció en este video? —insistió el periodista.

—Yo le puedo vender la casa a quien quiera, ¿no? Y no tiene por qué ser público a quién se la vendí. Esa es información confidencial. Entonces se vendió la casa. Una parte se donó y otra parte fue para mí, pero ese es un tema privado. ¿Sale? Gracias —contestó la abanderada del Frente Amplio por México.

Gálvez volvió a hablar sobre el tema al día siguiente, durante una conferencia de prensa ofrecida desde el Senado de la República, ocasión en la que señaló que sus simpatizantes le “abrirían su casa” si llegaran a tirar la suya.

LA CASA ROJA

Apenas el pasado lunes 11 de septiembre, SinEmbargo publicó que en 2018 Gálvez hizo una apuesta y perdió, por lo que se comprometió a vender su casa ubicada en Monte Kamerún 62 en las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, una de las zonas más exclusivas del país, localizada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, que años después gobernaría.

El pasado 13 de agosto se publicó un aviso preventivo de compraventa de esa propiedad de Monte Kamerún 62, el departamento que Xóchitl, tres meses antes, dijo, había vendido para cumplir su apuesta. La casa, de acuerdo con ese primer documento, pasaría a manos de una conocida de Gálvez: Mariana Gómez del Campo.

Seis meses después, el 2 de abril de 2019, se concretó la compra: Xóchitl vendió en ocho millones de pesos su propiedad de Monte Kamerún en Las Lomas a la panista Gómez del Campo.

Pero la propiedad no figura en su declaración patrimonial. De acuerdo con el documento más reciente que tiene como fecha del periodo que se informa el 1 de abril de 2023, Gómez del Campo notifica a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, que sólo posee un departamento que adquirió el 1 de enero de 2019 y que le costó cinco millones de pesos.

Se trata de la propiedad ubicada en Sierra Santa Rosa 62, ubicada a dos minutos de Monte Kamerún. El 8 de agosto de 2017, siendo Gálvez la Delegada de Miguel Hidalgo, dio la autorización para iniciar la construcción de un conjunto de casas de 276 metros cuadrados cada una.

La obra se construyó, pero legalmente no avanzó.

Eso ocurrió cuando ella ya no estaba en el cargo. Xóchitl le entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción en agosto de 2017, pero en 2020 se le negó a la obra el Uso y Ocupación.

Mónica y los Valdés me abrieron las puertas de su casa para dormir en Zacatecas. Son gente padrísima y me trataron increíble. ¡La próxima puede ser tu casa!

Si me invitas, voy.#PuertaxAbiertax#MiCasaEsTuCasa pic.twitter.com/LbFI4KcHo1 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 18, 2023

Ese permiso de Uso y Ocupación se conoce coloquialmente como el acta de nacimiento de una propiedad, ya que avala que el inmueble es 100 por ciento habitable.

Sierra Santa Rosa 62 cuenta con el Aviso de Terminación de Obra pero no tuvo, ni tiene, el Uso y Ocupación autorizado por lo que tanto su uso y su ocupación son ilegales.

Dicho documento es fundamental. Corrobora que la obra cumple con todos los requisitos estipulados en el permiso inicial de construcción.

Incluso ya bajo la administración de Mauricio Tabe, el permiso aún no se concede y, por lo tanto, la obra no debería estar habitada o en funcionamiento. Sin embargo, Gálvez ha aceptado entrevistas en su casa de Sierra Santa Rosa, por lo que hay evidencia de que esas construcciones, a pesar de la falta de permisos, están en uso.

Aquí con los Valdés Miranda en Zacatecas. Feliz de que me abrieron las puertas de su casa para descansar con ellos esta noche #PuertaxAbiertax #MiCasaEsTuCasaXóchitl pic.twitter.com/SDwhItimQ8 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 17, 2023

El 18 de marzo de 2021, Gálvez adquirió uno de los departamentos por 9.8 millones de pesos; dos años después esa propiedad se cotiza en 14 millones 900 mil pesos, de acuerdo con los datos de Propiedades.com.

Los documentos muestran que Gálvez pagó 1.3 millones de pesos en efectivo y el resto por un crédito hipotecario que saldó en un año pero en la información que ella como compradora manifestó, aseguró que su domicilio era Monte Kamerún 62, la misma propiedad que prometió a los salesianos pero que vendió a Mariana Gómez del Campo dos años antes.

—Con información de Daniela Barragán