“Súper policía” de FCH preso por tortura goza privilegios en el Altiplano, denuncian

Alejandro Cortez Vallarta, sobrino de Israel Vallarta, denunció en SinEmbargo Al Aire que Luis Cárdenas Palomino, el “súper policía” de Felipe Calderón detenido por tortura, goza de privilegios en el Altiplano, en donde incluso “algunos oficiales le dicen todavía patrón”.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– Luis Cárdenas Palomino, hombre de todas las confianzas de Genaro García Luna y uno de los “súper policías” de Felipe Calderón Hinojosa, goza de privilegios en el penal del Altiplano, en el que se encuentra preso acusado del delito de tortura, denunció Alejandro Cortez Vallarta, quien fue detenido y torturado por agentes federales y quien además es sobrino de Israel Vallarta, quien se encuentra preso en el mismo penal acusado de ser el supuesto líder de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”.

Alejandro Cortez Vallarta fue detenido junto a su hermano Juan Carlos el 7 de mayo de 2009 al salir del taller de su tío René Vallarta, hermano de Israel, por agentes de la entonces Policía Federal, cuyos mandos eran García Luna y Cárdenas Palomino, ahora presos en Estados Unidos y México. Esos agentes lo llevaron a un lugar donde fueron torturados para después ser acusados de pertenecer a la misma banda de secuestradores que Israel Vallarta.

“Nos preguntan nuestros [datos] generales y precisamente cuando nos preguntan, nos dicen, palabras textuales: ‘Ah, son Vallartitas, pues ya se los cargó’”, recordó Cortez Vallarta en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire. “Fue una arbitrariedad, una injusticia total, nace de una amenaza, a Israel lo amenazan, a Israel le dicen, ‘¿sabes qué? vamos a ir por toda tu familia’”, añadió.

—¿Quién le dice eso? —preguntó Álvaro Delgado a Cortez Vallarta durante la entrevista.

—Los que lo detuvieron. Ahí estaban Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García. Desde ahí pasaron tres años nueve meses y me detienen junto con mi hermano y mi tío René, nos obligan a señalar a Israel y a Florence diciendo ellos que nosotros dijéramos que pertenecemos a la banda de Israel, a la supuesta banda de Los Zodiacos que nunca existió como hoy ya se sabe, a través de la tortura. Y después de ahí, pues sí nos mandan al Cefereso número cuatro en Tepic, Nayarit, en donde compurgamos seis años nueve meses en lo que se daba la justicia y en lo que un Juez colegiado nos da la libertad absolutoria a mi hermano y a mí, y a los siete meses a mi tío René.

Luis Cárdenas Palomino fue considerado un “súper policía”. Fue galardonado en dos ocasiones por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). La primera ocasión fue el 19 de agosto de 2009, cuando le entregó la Medalla al Valor. Dos años después, el 2 de junio de 2011, le daría la Medalla al Mérito Policial, en un evento con motivo del Día del Policía en el que pidió reivindicar “a los buenos policías” y convertir a esta profesión en “un verdadero sacerdocio cívico”.

Una década después, este “policía modelo” del calderonismo se encuentra preso por tortura en el penal del Altiplano. El delito que enfrenta se suma a los abusos e irregularidades que protagonizó en su paso por las corporaciones policiales —la Policía Federal y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)— que ideó Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública que ahora se encuentra preso en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Pero pese a encontrarse preso no ha perdido sus privilegios, denunció Alejandro Cortez Vallarta: “Allá adentro [en el penal del Altiplano] se comenta que a este personaje [Luis Cardenas Palomino], algunos oficiales le dicen todavía patrón, que lo están tratando como jefe”.

“Hubo un momento en que Israel [Vallarta] —y Mari Saenz [su esposa] lo tiene grabado— donde le habla a Israel y cuando está tocando este tema mágicamente se corta la llamada, afortunadamente mi tío Mario estaba por tomar su llamada y él escucha, ve y lo pone en el altavoz, Mari lo estaba escuchando y lo graba y se escucha la discusión. Yo lo fui a visitar después de este evento y me platica la situación de que se escucha allá adentro que [Cárdenas Palomino] tiene privilegios, ¿como cuáles? Dicen que él tiene su laptop y tiene sus videollamadas, lo cual todos en un centro federal es por teléfono, sí hay videollamadas pero hay que hacer la petición y la dan cada seis meses, a mí no me tocó y me cuenta también Israel que hubo un momento en el que a él lo meten en el área de hospital y hay unos cuartos, hay unos cuartos a donde Mari ha tenido reuniones con la directora y en esos cuartos han visto a Cárdenas Palomino con prensa afuera”, denunció.

—Uno pensaría que efectivamente esos privilegios a Luis Cárdenas Palomino en un penal de alta seguridad como es el de El Altiplano podrían ser posibles en el Gobierno de Calderón, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, pero es en este Gobierno todavía por lo que usted me dice —comentó en la plática Álvaro Delgado.

—Sí, claro, está pasando. Me lo comentó mi tío Israel claro, yo no lo he visto, pero me lo comenta él, de hecho precisamente él quería hacer esta mención el día de hoy con ustedes, pero la llamada pues no fue posible, ¿por qué? No lo sabemos, cuando él tenía hoy programada su llamada, una llamada extraordinaria, y hace 10 minutos le llaman al teléfono de mi primo diciéndole que se va a postular la llamada, no sé qué esté pasando.

Cárdenas Palomino fue detenido por la Marina Armada de México en Naucalpan, en el Estado de México el 5 de julio de 2021, según informó la Fiscalía General de la República (FGR). Se le acusa por las torturas cometidas contra supuestos integrantes de la banda de Los Zodiaco en 2012, entre ellos el hermano y un sobrino de Israel Vallarta.

En ese sentido, Alejandro Cortez Vallarta reconstruyó el episodio de su detención y posterior tortura a manos de agentes federales:

“A mí me bajan primero, hacen que me desnude, me vendan los ojos, me amarran las manos, me tiran al suelo a punta de golpes, me pone un trapo sucio en la cara –viejo, olía, muy mal– y siento cómo me vierten agua en la cara ahogándome, en ese transcurso golpe tras golpe, golpe tras golpe para que yo dijera que yo pertenecía a la banda de Israel y Florence y que si yo quería que pararan, que yo dijera que sí pertenecía a su banda y ellos iban a parar, ahí mismo pues amenazas de muerte, amenazas también a mi familia y uno con miedo, que pues yo les decía ‘que quieren que les diga, o sea qué quieren que les diga’, y yo amarrado, desnudo, en el suelo yo nada más sentía como brincaban encima de mí, cómo se dejaban caer encima de mí y ahogándome”, acusó.

Cortez Vallarta expuso que luego de ser sometido a estos malos tratos un médico legista acreditó la tortura, que él mismo denunció además ante el Ministerio Público: “Declaré todo lo que me habían dicho y ahí no pasó absolutamente nada, me mandaron al arraigo. Estuve, no me acuerdo, 40-45 días, me mandan a Tepic, Nayarit […] nos dicen que teníamos una averiguación sobre secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego, un rifle que es el que nos sembraron. De ahí a mi hermano y a mi tío René, como tenían quemaduras –los vio mi tía, mi mamá y mi prima– hicieron una denuncia, fueron unos médicos, lo revisaron y ahí se hizo que le hicieran los protocolos, le hicieron el Protocolo de Estambul a mi hermano y a mi tío René, salen positivos, a mí me lo hacen hasta octubre donde salgo también positivo y ese Protocolo de Estambul a mí me lo hizo la PGR, no me acuerdo ahorita el perito, pasan los seis años nueve meses y nunca hubo esa pronunciación de las autoridades de lo que ya estaba establecido en el Protocolo de Estambul y todas las violaciones en el debido proceso”.

Alejandro Cortez aclaró que hay una denuncia ante la Fiscalía que sigue vigente. Expuso que en una denuncia anterior su hermano y su tío René interpusieron un recurso por tortura del cual él fue testigo. “Como estaba todavía la corrupción y muy amañado en ese entonces, no me acuerdo si era la Fiscalía, es una delegación que confiere a la Fiscalía a donde llevan el proceso de tortura, entonces dan por hecho que como se había pasado el tiempo ya no había delito que perseguir […] pero como yo quedé afuera como testigo, revivimos la denuncia con mis asesores públicos, con mis asesores que tenemos, hacemos ahorita esa denuncia en FGR y ahorita está avanzando, ya pasó por dos jueces de control a donde le está diciendo la Fiscalía que tiene que investigar”, indicó.

Cuestionado sobre qué es lo que sintieron él y su familia cuando ocurrió el arresto de Genaro García Luna en Estados Unidos, Cortez Vallarta dijo que pensaron: “‘Ya nos está acariciando la justicia, pero la justicia divina’, ahorita él está en prisión, no por el caso de nosotros, ni mucho menos de Israel. ¿Qué sentimos? pues bueno, yo no sentí nada, nada, nada, simplemente ya llegó la justicia divina así nada más”.

En relación a la detención de Luis Cárdenas Palomino, dijo que su hermano Sergio y su tío, Mario que fueron por lo que se detuvo a Cárdenas Palomino, “están tranquilos, ellos están tranquilos hasta ahorita, están a la expectativa de qué va a pasar, porque pues también hay un poco de avance y no vemos como que ya la condena, a lo mejor el día que llegue la condena, no sabemos si le van a dar seis, ocho años, no sabemos por servidor público, a lo mejor el triple no lo sabemos, probablemente si lo condenan va a pasar ese tiempo y tal vez se lo lleven a Estados Unidos, o si no lo condenan, tal vez se lo lleven a Estados Unidos”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado