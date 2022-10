Ahora Adán Augusto: Los tabasqueños “son mucho más inteligentes que los norteños”

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, volvió a causar polémica por dos declaraciones que soltó durante su gira por los estados de Tabasco y Tlaxcala.

La primera frase polémica ocurrió durante su encuentro “Diálogo en Tabasco”, que se llevó acabo el miércoles, donde el titular de la política interna del país aseguró que los tabasqueños son mucho más inteligentes que los norteños.

“Reflexionábamos de la importancia que Tabasco tiene en escenario nacional. Nos dirán: pues Tabasco es un estado pequeño, 2 millones 400 mil habitantes. Los del norte dicen que no le aportamos gran cosa a la Federación porque para empezar no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos”, dijo durante una reunión con representantes de diversos sectores de la entidad.

“Pero lo que no saben es que nosotros somos muchos más inteligentes que ellos y quienes se precian de ser inteligentes pues hacen las cosas con menor esfuerzo, mejor y de mejor manera”, agregó.

Las declaraciones del Secretario de Gobernación se registraron a unas horas de que criticó públicamente al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien señaló de actuar con hipocresía y egoísmo por no respaldar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

En su participación del miércoles durante el diálogo con el Congreso Local en la Ciudad de México, el Secretario Augusto López destacó que en Nuevo León hay desplegados más de ocho mil 300 elementos de las Fuerzas Armadas, entre elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, que apoyan en labores de seguridad pública.

El Gobernador Samuel García respondió horas más tarde a lo dicho por el titular de Gobernación. A través de sus redes sociales dijo que no respondería a los ataques en su contra y corrigió la cifra de los policías de Nuevo León.

No entiendo de dónde vienen sus ataques y calificativos hacia mí. No le voy a responder igual, de mí lo único que ha recibido y seguirá recibiendo es respeto y sinceridad.

No me quiero ir a dormir sin responderle, señor secretario, Adán Augusto:

La declaración del titular de la Segob también se da en un contexto de declaraciones previas del propio Gobernador de Nuevo León, quien en una entrevista con la periodista Maricela de la Toba en 2015 –y que se viralizó a inicios de 2021–, indicó que en el norte “trabajan”, en el centro “administran” y en el sur “descansan”.

“NO SEAN TAN PEGALONES”

Este jueves, el Secretario de Gobernación volvió a generar polémica por otra declaración que realizó, esta vez en Tlaxcala. Luego de señalar que ese estado es el número uno en el país en materia de seguridad y percepción de seguridad de sus habitantes y ha disminuido la incidencia de todos los delitos, con excepción de la violencia intrafamiliar, mencionó:

“Hay que presumir que Tlaxcala es hoy el primer lugar en cuanto a seguridad y a percepción de seguridad en todo el País. Aquí entre nos nada más les voy a decir que solamente hay un delito que sí ha aumentado, la violencia intrafamiliar. No hay que ser tan pegalones”.

En el Diálogo en Tlaxcala en torno a la reforma constitucional en materia de seguridad, el Secretario de Gobernación defendió ante integrantes de la sociedad civil la participación de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.

También reconoció que en los últimos días sus declaraciones han generado polémica y lo han agarrado “de bajada”.

“Tienen como dos o tres días que me traen de bajada porque un Gobernador declaró que en el norte se trabajaba, en el centro se planeaba, se administraba, y en el sur, en el sureste del país pues descansábamos. Ustedes son medio sureños así que también les toca. Y entonces yo ayer que estaba en Tabasco les digo, no pues se equivocó porque la verdad que sí ellos son más trabajadores que nosotros, porque nosotros somos mucho más inteligentes y es tradición que el que es más inteligente trabaja menos, pero ustedes me vinieron a dar al traste esto porque ustedes no nada más tienen fama, son muy trabajadores y son muy inteligentes, entonces ya quisieran ellos o nosotros tener esas dos características”, dijo.