José Mujica reaparece en un acto público a una semana de las elecciones en Uruguay

Santiago de Chile, 20 de octubre (AP) — El exmandatario uruguayo José Mujica hizo una breve aparición en un acto electoral con miras a la contienda presidencial en su país en medio de su convalecencia de cáncer.

“Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de no se vuelve, pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan habrá miles de brazos sustituyendo la lucha”, afirmó Mujica durante un acto el sábado por la noche para respaldar al abanderado presidencial de su partido —el Frente Amplio— Yamandú Orsi.

Los uruguayos irán a elecciones generales el 27 de octubre para escoger al sucesor del Presidente Luis Lacalle Pou y renovar la cámara de diputados y senadores.

O tamanho da inspiração que Pepe Mujica é. Esse discurso comovente foi no comício do candidato a presidente do Uruguai pela Frente Ampla, Yamandú Orsi, neste sábado (19), na Praça 1º de Maio, em Montevideú.

