Ingresos de la FIFA alcanzan 7 mil 500 mdd en ciclo de la Copa Mundial de Qatar 2022

Por Graham Dunbar

Doha, Qatar, 20 de noviembre (AP) — La FIFA facturó una cifra récord de 7 mil 500 millones de dólares en ingresos correspondientes al ciclo de cuatro años por los acuerdos comerciales relacionados a la Copa Mundial de 2022 en Qatar.

La entidad rectora del fútbol presentó el domingo el informe de ingresos a los presidentes de sus más de 200 federaciones miembro. La cifra excedió por mil millones el monto acumulado durante el ciclo comercial del Mundial 2018 en Rusia.

Los acuerdos comerciales con el país anfitrión apuntalaron los ingresos adicionales. Qatar Energy firmó como uno de los patrocinadores principales, mientras que el banco qatarí QNB y la telefónica Ooredoo pactaron para quedar en la tercera categoría.

Los contratos por los derechos audiovisuales más importantes para este Mundial fueron firmados en 2011, durante la presidencia de Joseph Blatter, incluyendo las citas de Rusia y Qatar. Incluyen los acuerdos con Fox en Estados Unidos y la cadena qatarí BeIN Sports desde 2011.

Los ingresos de la FIFA aumentarán a casi 2 mil 500 millones de dólares pese a la pandemia de COVID-19. La FIFA estaba dispuesta a empelar ese efectividad para responder a la incertidumbre en 20200 cuando la actividad de las selecciones quedó paralizada.

