Xóchitl destapa champán a Milei mientras implosionan las fuerzas que la acompañan

Además de la última encuesta que la pone a 52 puntos de Sheinbaum, Xóchitl enfrenta la implosión de PRI, PAN y PRD. Anoche, el Partido de la Revolución Democrática anunció que aunque le mantiene el apoyo, irá con sus propias candidaturas en 2024 porque las dirigencias panistas y priistas se han apropiado de todas las nominaciones.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– Xóchitl Gálvez, virtual candidata de la derecha, destapó ayer champán por el triunfo del Javier Milei, mientras los partidos que la acompañan en México implosionan y su campaña da signos de un cansancio prematuro. La Senadora con licencia que felicitó al ultraderechista argentino se había dicho trotskista, progresista y a favor del aborto. Hasta el panista Javier Lozano Alarcón censuró la incongruencia de su mensaje en X, antes Twitter: “¿Neta? ¿Un ultra derechista es la solución? No han entendido nada”, le escribió. Y no fue el único.

“¡En Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países!”, escribió Gálvez, candidata única de los tres partidos fundidos de la derecha mexicana: PRI, PAN y PRD. “Mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral. Felicitaciones al Presidente electo”, dijo, el mismo día en que una nueva encuesta reveló que la ventaja que mantiene Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la Presidencia de la República en 2024, es aún más grande y definitiva. Gálvez aparece más cerca del tercer lugar –encabezado por Samuel García, del también opositor Movimiento Ciudadano– que del primero.

Con base al levantamiento telefónico realizado entre el 10 y el 13 de noviembre, De las Heras dice que si las elecciones fueran hoy, 66 por ciento de las preferencias serían para Sheinbaum. Gálvez aparece con un 14 por ciento, es decir, 52 puntos porcentuales de diferencia. García tiene 6 por ciento y Eduardo Verástegui, el aspirante independiente de ultraderecha, dos por ciento. Además, el Presidente Andrés Manuel López Obrador suma 79 por ciento de aprobación, su mejor cifra desde abril, cuando estuvo en 80 por ciento con una desaprobación mínima: apenas 15 por ciento.

El padre de la alianza opositora, Claudio X. González, se unió a la celebración de Xóchitl: “Cayó el pernicioso peronismo en Argentina. Siguiente parada: la caída del pernicioso morenismo en México. El populismo autoritario y destructivo tiene que ser derrotado -por la vía democrática- para que México y Latinoamérica hagan realidad su enorme potencial. Viva la libertad”, dijo.

Otros actores políticos de derecha extrema como el expresidente Vicente Fox, el empresario Ricardo Salinas Pliego o la Senadora Lilly Téllez se unieron a la fiesta ajena. “¡Bravo Argentina! ¡Bravo Milei! Es por la derecha como se rebasa a la izquierda. La derecha morena: la fuerza de la razón, anti militarista, anti estatista, por los derechos individuales. ¡Abajo el socialismo! Vivan la justicia, la prosperidad y la libertad. ¡Argentina!”, escribió Téllez, quien aspiró a la misma candidatura de Gálvez pero decidió no participar en las primarias por falta de condiciones.

Además de la última encuesta, Xóchitl enfrenta la implosión de PRI, PAN y PRD. Anoche, el Partido de la Revolución Democrática anunció que aunque le mantiene el apoyo, irá con sus propias candidaturas en 2024 porque las dirigencias panistas y priistas se han apropiado de todas las nominaciones. Además, ayer mismo, mientras celebraba a Milei, la campaña de la derecha se desmoronaba en la capital mexicana, el bastión de la izquierda al menos desde 1997. Uno de los precandidatos, Adrián Rubalcava, renunció al tricolor acusando a Marko Cortés y Alejandro Moreno de métodos antidemocráticos para imponer como candidato a Santiago Taboada.

“Derivado de la consulta con nuestras Direcciones Estatales efectuada el día de hoy, ante la actitud de las dirigencias nacionales de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional de no valorar el elemento cualitativo que representa el Partido de la Revolución Democrática en la coalición, y pretender excluir a la sociedad civil y al propio PRD de los acuerdos para caminar juntos”, dijo el PRD en un comunicado. “Se ha determinado considerar el competir con nuestras propias candidaturas federales para de esta manera contribuir al cambio que hoy se necesita en México”.

Gálvez intentó desvincularse de los reclamos: “Yo no tomé la decisión”, dijo, y culpó a Cortés y a Moreno. “La decisión la tomaron los presidentes de los partidos. Yo lo único que le pedí a los dirigentes nacionales es que en cada caso se busque elegir a la persona más competitiva. En lo personal le tengo buen aprecio a los tres precandidatos y sé que la decisión se toma en función de encuestas. Se había planeado un proceso, pero al final pasó lo mismo que conmigo, que ya no fuimos a la elección sino que se construyó un acuerdo político. Y eso en política se vale. Si la decisión de los partidos es esa, yo voy a cerrar filas. Yo respeto a la decisión de los partidos, en los partidos me garantizan que era el personaje más competitivo, pues ahora sí que confío en eso”.

El escándalo de la derecha, que ayer tuvo un nuevo capítulo, contrastó con la fiesta que llevó a cabo la izquierda. “¡Presidenta! ¡Presidenta!”, gritaban a Sheinbaum Pardo militantes y gobernadores reunidos porque este domingo, Sheinbaum Pardo recibió constancia como precandidata oficial para las elecciones de 2024. Gálvez realizó su registro con el PRI en un hotel de la Ciudad de México, con apenas algarabía. El PRI es el partido mexicano que más rechazo acumula en todo el espectro político. Todas las encuestas dicen que el porcentaje de los que jamás votarían por un regreso del priismo al poder es tan amplio que opaca cualquier intención de voto a favor.

Tengan la certeza de que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntas y juntos en unidad, y que jamás traicionaré el anhelo de seguir construyendo un México aún más justo, fraterno, soberano, libre y democrático. pic.twitter.com/PDzgybMiNl — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 19, 2023

A sabiendas de que se trata de una elección de contrastes entre dos polos claramente diferenciados, Sheinbaum dijo ayer ante la militancia: “¿Que nos distingue a nosotros? ¿Qué somos? ¿Populistas, comunistas? NO. Sencillamente somos humanistas que amamos nuestra Patria y tenemos un profundo amor al pueblo de México. Nos indigna la desigualdad y la pobreza y lucharemos hasta el último día de nuestras vidas porque las y los mexicanos puedan comer tres veces al día comida saludable, puedan tener acceso a la educación, a la salud, al vestido y a la vivienda. No creemos en el consumismo ni el poder del dinero, no nos arrodillamos frente al poderoso”.