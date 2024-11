VERSUS ¬ Sheinbaum se arropa con Petro, Lula y Boric, y lleva a México y la 4T al G20

En esta entrega de VERSUS, Alina Duarte, Perla Velázquez y Meme Yamel hablaron sobre la trascendencia a nivel regional del cierre de filas que hicieron durante la cumbre del G20 la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro, y de Chile, Gabriel Boric.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).–La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se arropó esta semana con los principales liderazgos de América Latina y el mundo durante la cumbre del G20 a donde llevó la continuidad y las políticas implementadas por la Cuarta Transformación desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Vimos a una Presidenta Claudia Sheinbaum muy segura de sí misma tratando con los líderes que se necesitaba reunir. La vimos con Xi Jinping, tuvo reuniones con Joe Biden, con Emmanuel Macron, pero también del otro lado vimos esta imagen de las izquierdas de América Latina que estaban mostrando unidad: Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y también Gabriel Boric”, expresó Perla Velázquez en esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo Al Aire.

Velázquez recordó cómo el expresidente Andrés Manuel López Obrador buscaba generar un bloque con estos países para que América Latina tuviera esta unidad entre sus principales liderazgos. “Ahorita con la participación de Claudia Sheinbaum también se demuestra que existe una continuidad no solamente aquí en el país sino también con las relaciones internacionales tratando de buscar de qué forma pueden cooperar en América Latina”.

“En ese sentido, hay esta reconfiguración de la manera en cómo la Presidenta Claudia Sheinbaum puede llegar y reunirse con estos líderes de América Latina y también de otras latitudes”, ahondó.

En ese sentido, la periodista Alina Duarte indicó que la política exterior mexicana en realidad sí dio un giro de 180 grados durante la administración del expresidente López Obrador contrario a lo que veníamos viendo con Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox.

“Ejemplos hay un montón: desde el ‘comes y te vas’ (de Vicente Fox a Fidel Castro), desde el no participar en foros donde pudieran estar países que no les agradaban o incluso terminar arremetiendo en contra de Cuba, sobre todo contra Venezuela. Hay que recordar que Peña Nieto y su gobierno arremetieron directamente y encabezaron este llamado Grupo de Lima que algunos le decíamos el cartel de Lima”, expuso.

Duarte destacó que México durante este último sexenio sostuviera la no intervención, la no injerencia, preceptos que Sheinbaum ha dado continuidad directa. Señaló que a pesar de que López Obrador no estuvo presente en algunos foros internacionales “tuvo posturas dignas como cuando dice no a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles diciendo ‘pues si no están todos los países, yo no quiero estar ahí’. Fueron mensajes muy potentes”.

“Ahora Claudia Sheinbaum lo que dice es ‘vamos a estar presentes en esta cumbre del G20’ y continúa con esta política de austeridad, toma un avión comercial con escala en Panamá, aterriza en Río de Janeiro, se reúne con presidentes que no son menores a la vista de quienes dan seguimiento a las relaciones internacionales desde Macron, y se ve en esta foto impresionante siendo de las pocas mujeres ahí, en esa foto masculina de los líderes de las 20 economías principales del mundo y lanza mensajes que han dado la vuelta al mundo, como esto de abrir este programa de Sembrando Vida y decir ‘vamos a sembrar vida, no guerras’”.

En ese sentido, Meme Yamel destacó dos líneas trascendentales en el discurso de la Presidenta Sheinbaum Pardo en esta cumbre. “La primera cuando inicia su discurso y dice ‘me niego a pensar que somos capaces de crear la Inteligencia Artificial e incapaces de dar la mano al que se quedó atrás’. Y la segunda, la propuesta de dejar de sembrar guerras, y sembrar paz y vida”.

Yamel contrastó cómo mientras Joe Biden autorizaba, en el marco del G20, a Ucrania a utilizar sus misiles contra Rusia, Sheinbaum ponía sobre la mesa el que cada nación destine el 1 por ciento del gasto militar a programas que generan empleo y que además combatirán el cambio climático.

“Este contraste justo lo hace la primera mujer Presidenta de México de decir ‘no sólo vengo a hablar de paz, sino que vengo a proponer cómo alcanzar esa paz, vamos a quitarle un 1 por ciento a todos los países, destinamos ese 1 por ciento que le estamos dando a nuestros militares y vamos a destinarlo a un programa que combate dos de los temas más importantes que justo se van a tocar o se tocan en el G20: pobreza y hambre’”.

Meme Yamel puntualizó cómo mientras Estados Unidos está detonando una guerra, México lo hace con la paz. “México está haciendo esta continuidad que inicia Andrés Manuel López Obrador con todos los discursos que ha dado en México, pero sobre todo los que dio en sus pocas y contadas visitas fueron en ese sentido de ‘dejemos las guerras a un lado porque a nadie le hacen bien’ ni a la economía ni a los empresarios que les preocupan tanto a ciertas economías neoliberales ni mucho menos aquellos progresistas o aquellos gobiernos de izquierda que estamos preocupados por la base social”.

“Entonces esa continuidad justo llega con una Claudia Sheinbaum, pero además viene con este bagaje de no es nada más la Presidenta de México que ya de por sí es extremadamente importante y relevante sino que además es científica con experiencia en este en temas de cambio climático, con experiencia en medio ambiente y además es una Presidenta que cuando estuvo en la Jefatura de Gobierno creó programas que justamente combatieron el cambio climático”, ahondó.

Alina Duarte expresó a su vez cómo hay una reconfiguración a nivel mundial dada la decadencia de la hegemonía estadounidense que marca un punto de quiebre con la crisis financiera del año 2008, de la cual esta nación no solo no se ha recuperado, sino que ahora no tienen la misma presencia en otros lados.

“Aunque quisiera hacer más guerras, pues sí, la economía beneficia a la industria militar armamentista, pero la tiene bastante complicada, no puede abrir más frentes de los que ya tiene, sea financiando el genocidio en Palestina, o con el regalo que le acaba de dejar también Joe Biden a Donald Trump con este permiso de mandar misiles, se autoriza el envío de 200 misiles a territorio ruso y Rusia dice, ‘ah, pues si me mandan misiles entonces yo estoy en mi derecho legítimo de defenderme incluso con armas nucleares’. Ese panorama claro que se está reconfigurando en el mundo y hoy México también expresa a través de estas reuniones, a través de su posicionamiento”.

Alina, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/alina-perla-meme