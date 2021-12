El Foro Económico Mundial es aplazado hasta mediados de 2022 por la COVID-19

Ginebra, 20 de diciembre (EFE).- El Foro Económico Mundial anunció hoy el aplazamiento hasta mediados de 2022 de su reunión anual de Davos, que debía realizarse del 17 al 21 de enero próximo, debido al agravamiento de la situación sanitaria en Suiza por la pandemia del coronavirus, a la imposición de nuevas restricciones y a la propagación de la variante Ómicron.

Reconoció que a pesar de los fuertes protocolos sanitarios que se habían previsto, el alto nivel de transmisión que parece tener Ómicron y su impacto en los viajes y la movilidad hicieron necesario que se optara por cambiar de fecha.

Este es el segundo año consecutivo en que debido a la pandemia el Foro Económico Mundial se ve forzado a posponer su reunión más famosa, que en las últimas décadas se convirtió en un evento de alcance global que congrega al inicio de cada año a la elite de la política, la economía y los negocios de todo el mundo para definir cómo afrontar los desafíos en curso.

El Foro indicó que tiene planeado realizar esta reunión a mediados de año, al inicio del próximo verano en el hemisferio norte.

“Las condiciones relacionadas con la pandemia hacen extremadamente difícil realizar una reunión global presencial”, explicaron los organizadores.

El Foro no pudo mantener su reunión del pasado enero debido a la pandemia y a la aparición consecutiva de las primeras variantes del coronavirus que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó de preocupantes, en particular la delta.

En ese momento, su intención fue celebrar su mítica reunión en mayo en la ciudad suiza de Lucerna, pero las perspectivas de la situación sanitaria en Europa era crítica y decidió trasladar el encuentro a Singapur para agosto, pero éste tampoco pudo realizarse a causa de los riesgos sanitarios que implicaba.

