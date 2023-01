NFL: Chiefs vence a Jaguars 27-20 y avanza a la final de la Conferencia Americana

KANSAS CITY, Missouri, EU (AP) — Renqueante tras lastimarse un tobillo, Patrick Mahomes lanzó para 195 yardas y dos anotaciones, para que los Chiefs de Kansas City se impusieran el sábado 27-20 sobre los Jaguars de Jacksonville, con lo que avanzaron por quinta vez consecutiva a la final de la Conferencia Americana.

