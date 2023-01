Los 49ers aplastan a Seahawks y avanzan a ronda divisional en la NFL; Purdy se luce

SANTA CLARA, California, EU (AP) — Brock Purdy lanzó tres pases de touchdown y corrió para un cuarto en su debut en postemporada y lideró la victoria 41-23 de los 49ers de San Francisco ante los Seahawks de Seattle el sábado en el encuentro de comodín.

Los Niners avanzaron a la ronda divisional y recibirán a Minnesota, Tampa Bay o Dallas la próxima semana.

The first rookie QB with 4 total TDs in a playoff game: @BrockPurdy13

(h/t @NFLResearch)

