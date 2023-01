El partido entre los Bills y los Bengals no se reanudará esta semana, anuncia la NFL

CINCINNATI (AP).— La NFL informó a los Bills de Buffalo y a los Bengals de Cincinnati que su partido suspendido el lunes por la noche no se reanudará esta semana.

Asimismo, la liga indicó el martes que el calendario de la semana 18 de la campaña permanecerá sin cambios.

La NFL no ha tomado una decisión sobre la posible reanudación del encuentro clave entre los Bills y los Bengals en una fecha posterior.

El partido se suspendió en el primer cuarto, cuando Damar Hamlin, safety de los Bills, sufrió un paro cardíaco.

La familia de Damar Hamin expresó gratitud por las muestras de apoyo que ha recibido y pidió las plegarias de todos por la recuperación del jugador de los Bills de Buffalo el martes, un día después de que sufrió un paro cardíaco durante un partido.

Asimismo, la familia elogió la labor y el apoyo de los rescatistas, el personal del Centro Médico UC, los Bills y los Bengals de Cincinnati.

Hamlin se encontraba en estado crítico después de sufrir un paro cardiaco al derribar a un adversario durante un partido que se suspendió de manera indefinida.

El safety se desplomó en el terreno durante el primer cuarto del encuentro de lunes por la noche ante los Bengals. Se le proporcionó atención médica durante casi 20 minutos en el campo, antes de trasladarlo al hospital.

Rooney, quien dijo ser además amigo cercano del jugador, dijo el martes por la mañana a la cadena ABC que los parientes de Hamlin están optimistas, pero pasan por un momento difícil y necesitan respeto a su privacidad.

El representante se negó a dar detalles sobre el estado de Hamlin salvo por confirmar que se encuentra sedado.

