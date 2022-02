Consejo de Seguridad de la ONU anuncia se reunirá esta noche por la crisis en Ucrania

NACIONES UNIDAS (AP) — El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sostendrá una reunión de emergencia el lunes por la noche a petición de Ucrania, Estados Unidos y otros seis países. Rusia, que ocupa actualmente la presidencia rotatoria del Consejo, la ha programado para las 21:00 horas, hora de Nueva York. Aún no se ha determinado si la reunión será abierta o cerrada.

Putin ordenó el lunes a sus fuerzas “mantener la paz” en las regiones separatistas del este de Ucrania, pocas horas después de que el Kremlin otorgara el reconocimiento a la independencia de esas áreas. El anuncio generó temores de que una invasión es inminente, si no es que ya se está realizando.

El decreto del Kremlin, explicado en una orden firmada por Putin, no deja claro cuándo o si es que habría un ingreso de tropas rusas a Ucrania. Pero dio pie a promesas de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y otras naciones occidentales, y dejó al descubierto los enormes desafíos que éstas enfrentan en su intento de evitar un conflicto militar que han descrito como prácticamente inevitable.

El anuncio del Kremlin se produjo apenas horas después de que Putin reconoció la independencia de las regiones separatistas durante un discurso disperso y en el que alteró algunos hechos sobre la historia de Europa. El reconocimiento allana el camino para que Rusia les brinde apoyo militar y antagonice con los gobernantes de Occidente que consideran dicha medida como una violación injusta al orden mundial.

Estados Unidos y otras naciones no tardaron en responder. La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva con el fin de restringir las inversiones y el comercio en las regiones separatistas, y el martes anunciaría medidas adicionales, probablemente sanciones. Esas sanciones son independientes de lo que Washington ha preparado en caso de una invasión rusa, según un alto funcionario del gobierno que habló con los reporteros a condición de guardar el anonimato.

El reconocimiento de independencia se produce en medio de un repunte en los combates en el este de Ucrania, mismos que las potencias de Occidente creen que Rusia podría usar como pretexto para atacar a la nación vecina, una democracia prooccidental que ha rechazado los intentos de Moscú de mantenerla bajo su influencia.

Putin justificó su decisión en un extenso discurso pregrabado en el que culpó a la OTAN de la crisis actual y en el que definió a la alianza que encabeza Estados Unidos como una amenaza existencial para Rusia. Al hablar de más de un siglo de historia, describió a la Ucrania actual como un constructo moderno que está ligado inseparablemente a Rusia. Acusó que Ucrania había heredado territorios históricos de Rusia y que tras el colapso soviético fue usada por Occidente para contener a Rusia.

Posteriormente, Putin firmó decretos en los que reconoce la independencia de las regiones de Donetsk y Luhansk ocho años después de que estallaron los enfrentamientos entre separatistas respaldados por Rusia y las fuerzas ucranianas, y pidió a los legisladores aprobar las medidas que faciliten el apoyo militar

I have signed an Executive Order to deny Russia the chance to profit from its blatant violations of international law. We are continuing to closely consult with Allies and partners, including Ukraine, on next steps. pic.twitter.com/ZS81ivAPgs

— President Biden (@POTUS) February 22, 2022