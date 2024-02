VIDEO ¬ ¿En qué son distintas Claudia y Xóchitl? ¿Cuáles son sus planes para el país?

En esta edición de VERSUS y en el contexto de la marcha en “Defensa de la Democracia” realizada el pasado fin de semana, las periodistas Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán y Meme Yamel contrastaron los dos proyectos de nación que chocarán en las elecciones del domingo 2 de junio de este año, el de Morena y el oficialismo comandado por Claudia Sheinbaum Pardo y, el de la oposición conformada por PAN, PRI y PRD el cual lidera Xóchitl Gálvez Ruiz.

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- A unos días del arranque formal de las campañas electorales en México, la derecha demostró que no se le puede dar por muerta y congregó a miles de personas en la Ciudad de México y en diversas ciudades de todo el país para protestar contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador a quien señalan de “dictador”, “tirano” y de implementar un régimen autoritario.

La marcha, en donde Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), participó como único orador tuvo como principal convocante a Claudio X. González Guajardo, el artífice de la coalición opositora que integran PAN, PRI y PRD y que encabeza Xóchitl Gálvez Ruiz. En tanto, ese mismo día, al sur de la capital, en el Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Sheinbaum, la abanderada de Morena completó su registro como candidata del oficialismo.

En esta edición de VERSUS las periodistas Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán y Meme Yamel contrastaron los dos proyectos de nación que chocarán en las elecciones del domingo 2 de junio de este año, los cuales tienen marcadas diferencias, pues mientras el oficialismo busca continuar con el proyecto iniciado por el Presidente López Obrador, la oposición aún no aterriza su idea de Gobierno ni el plan a seguir en caso de resultar vencedora.

“Lo que vimos el domingo marca ese inicio no oficial de las campañas, de por sí ya iniciadas desde hace mucho tiempo. No fue casualidad que Claudia Sheinbaum también decidiera justo el 18 (de febrero) hacer su registro ante el INE y hacer el evento que hizo afuera, era totalmente para responder y decirles ‘pues sí, son capaces de llenar el Zócalo, pero acá ya estamos en lo que sigue'”, afirmó Daniela Barragán.

La periodista dijo que a pesar de la ventaja de 30 puntos que la mayoría de las encuestas le dan a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, no se puede dar por muerta a la derecha, pues cuentan con la experiencia, los recursos y el poder para poder levantarse.

“Soy totalmente partidaria de nunca despreocuparse de la derecha porque son grupos poderosos y con mucho dinero, a la derecha nunca se le deja en el olvido, nunca se le da por muerta por más que los gobiernos progresistas o las fuerzas de izquierda estén activas, la derecha nunca va a morir, nunca va a dejar de intentar recuperar el poder perdido, tienen el dinero, tienen a los personajes y sobre todo tienen ya los conocimientos de cómo hacer las cosas, aunque sea de la manera más oscura y vil saben hacerlo, saben ser violentos, saben ser calculadores, entonces a la derecha siempre hay que tenerla ahí en el radar”.

Por su parte, Alina Duarte indicó que la marcha de este domingo demostró que a la derecha no se le puede subestimar y que cuenta con las condiciones necesarias para poder rearticularse a pesar de la adversidad.

“Para mí esta marcha en donde se aglutinan estos actores ideológicos, mediáticos, políticos es esta primera muestra de que a la derecha primero no se le subestima y segundo que en condiciones adversas sí son capaces de rearticularse, entonces para mí es eso la marcha, la marea rosa por la democracia, más allá de los absurdos del comunismo, pero sí es importante decir que sí hay un primer aglutinamiento ya político, mediático, ideológico y no creo que esto vaya a parar”.

En su intervención, Adriana Buentello dijo que la movilización del fin de semana no se puede descalificar ni hacer de menos pues cuenta con el respaldo de poderosas figuras opositoras al Presidente López Obrador como el empresario Claudio X. González.

“Qué vamos a hacer en un escenario en el que ya se están movilizando las derechas, con una marcha que fue muy nutrida y que tampoco se puede descalificar porque una cosa es la manipulación de ciertas narrativas, de que ya tienen a un personaje como Lorenzo Córdova que para ellos es como el héroe, ‘el paladín de la democracia’, decía sarcásticamente el Presidente López Obrador, pero que claramente tenía dentro y fuera una posición política y que ahora está haciendo abanderado por esta oposición liderada por un personaje como Claudio X. González que también su aversión a López Obrador data de muchísimos años y ha destinado recursos y toda una organización que fundó como Mexicanos contra la Corrupción para acabar con él ,y eso digamos es la parte más visible porque si vemos los tentáculos de este personaje pues abarcan muchísimas organizaciones y muchísimos políticos”.

En tanto, Meme Yamel celebró que los simpatizantes de derecha hayan salido a las calles para manifestarse, pero destacó, que la mayoría de las personas no sabían los motivos por los que se realizó la protesta.

“Celebro que hayan salido las calles y lo celebro de verdad, profundamente, porque en años, décadas de manifestaciones por causas justas, de décadas de manifestaciones por defender a tu patria, defender la soberanía, por justicia para los 43 de Ayotzinapa, para defender que no se lleven el petróleo y no se lleven tu gasolina […] Cuando volteas a ver las razones por las que han marchado estas personas de la derecha, me parece muy sorprendente encontrar, por ejemplo, ‘es que nos quieren quitar la propiedad privada’ ¿En donde dice? ‘Es que el artículo 139’, pero la Constitución sólo tiene 136 artículos. ‘Bueno, como sea, nos la quieren quitar’, ¿Quién promueve eso? Pues ya venía trabajándose desde hace mucho tiempo”.

Alina Duarte recordó que por años, la derecha en México había tratado de reagruparse para hacerle frente a la izquierda y fue hasta hace poco, con la creación de la alianza “Fuerza y Corazón por México” que se ha empezado a ver un proyecto más sólido.

“Yo creo que ya estamos en un momento de reconfiguración de los proyectos que tal vez en el caso de ‘Sigamos haciendo historia’ ya lo habíamos visto desde hace varios meses, pero en el caso de Fuerza y Corazón por México ahora vemos ya una reconfiguración no solo en torno a lo electoral, sino incluso ideológica, mediáticamente ya es un proyecto que va tejiendo las alianzas que no habían podido tejer ni siquiera en el Frente Amplio por México”, afirmó.

Dijo que a unos meses de las elecciones la derecha ha logrado articular a la prensa nacional e internacional, partidos políticos y figuras de poder que tienen en común un profundo rechazo hacia el Presidente López Obrador y su Gobierno.

“Llegamos ya a esta recta final, donde sí vemos que hay una articulación directa entre la prensa nacional e internacional, entre varios partidos políticos que integran el centro-derecha y la derecha o incluso hoy estaba escuchando un comercial del PRD en el radio que dicen que es el partido de izquierda, pero empiezan a amalgamarse ya los partidos políticos, la prensa nacional e internacional las oligarquías en este espectro de los Claudio X. que se están impulsando directamente de lleno a esto y salen a marchar”.

Daniela Barragán afirmó que a pesar de las movilizaciones y la unidad que muestran en este momento, tarde o temprano la derecha terminará chocando con sus propias incongruencias, pues olvidan que ellos orquestaron en el pasado fraudes electorales.

“Cómo vas a hablar de la defensa de la democracia, si tienes al partido que en 2006 orquestó un fraude, que es el PAN, al partido que estableció estructuras locales estatales y federales para ganar en cada elección como lo es el PRI, entonces por más que se digan ciudadanos eso se va a terminar por acabar porque vamos a tener a Xóchitl Gálvez registrándose junto a Alejandro Moreno Cárdenas, junto a Marko Cortés, junto a Zambrano. Ellos mismos, van a terminar chocando con eso y se van a ver obligados, por más que digan que comunista, que narcopresidente, se van a ver obligados ya a presentar un programa de Gobierno que ha sido el gran ausente en estos cinco años después de la gran derrota del 2018”.

Finalmente, Meme Yamel mencionó que pese a todo, la izquierda gobierna en el país, por ende deberá tener un cuidado y ser muy meticulosa para no demeritar lo que han estado haciendo las luchas sociales.

“Yo no diría que al menos en el caso de México estarían mermando los movimientos de izquierda porque hoy la izquierda es la que gobierna, la izquierda ya no es oposición, o sea la izquierda real, porque si volvemos a hablar del PRD, el PRD lo único que es un cero a la izquierda del PRI y PAN eso es lo único a lo que alcanza”.

Mencionó que la coalición “Sigamos haciendo historia” debe tener muy claro dónde están parados, qué es lo que han logrado y qué es lo que realmente falta por lograr porque una vez que tenga claro qué es lo que falta por hacer, desde una visión autocrítica, tendrá claro el camino a seguir.

“Yo celebro que Claudia no se esté desgastando con Xóchitl Gálvez, no tiene por qué, pero tienes una lucha más abajo, que es una lucha entre los Lorenzos Córdova, los Alito Morenos, todos estos, que no puede ser minimizada porque ya viste la gente que salió las calles, ¿Qué es lo que necesitas?, simplemente túmbales las mentiras, es muy fácil, pero hay que hacer ese eco también hacia abajo en sus estructuras y también a través de las redes sociales para que se les vaya cayendo la mentira”.

Adriana, Alina, Dani, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/adriana-alina-dani-perla-y-meme VERSUS es un programa conducido por Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel quienes comparan los pros y contras, fortalezas y debilidades en una documentada revisión de las carreras de dos personajes a la vez, ya sean de la política, del mundo empresarial, de los medios de comunicación o de la cultura popular.