Congreso abre debate para reformar Ley del Trabajo. IP pide no olvidar productividad

En entrevista para SinEmbargo, la Senadora Patricia Mercado confirmó que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta cuenta con al menos tres iniciativas en las que se proponen reformas a la Ley General del Trabajo, con las que se busca reducir la jornada laboral en México, que actualmente es de máximo 48 horas a la semana, por lo que, agregó, ya están buscando que se abra el debate en esta materia.

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- Al menos ocho iniciativas han sido presentadas ante el Congreso entre 2019 y 2023 para reducir la jornada laboral en el país, —que actualmente es de máximo 48 horas a la semana— con la finalidad de que los trabajadores dispongan de más tiempo libre, ya que actualmente un empleado en México labora entre siete y ocho horas al día, de lunes a viernes, y en algunos casos de lunes a sábado.

Cinco iniciativas han sido presentadas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados. De estas una ya fue retirada. Los partidos que las han impulsado son Morena, PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, cuya Senadora Patricia Mercado declaró en entrevista para SinEmbargo que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta cuenta con al menos cuatro iniciativas en las que se proponen reformas a la Ley General del Trabajo, por lo que, agregó, ya están buscando que se abra el debate en esta materia.

“Hemos decidido en este momento abrir la discusión pública, con estas propuestas vamos a hacer un Parlamento Abierto, como sabemos los parlamentos abiertos son frente a una iniciativa, antes de hacer un dictamen o que lo pongamos a votación primero hacer estos foros o este parlamento para ver qué opinan en este caso, siempre cualquier reforma a las leyes laborales se impulsa que tanto empresas, como sindicatos, los gobiernos, se pueda tener esta discusión y lo más posible construir acuerdos, aunque finalmente el congreso toma las decisiones”, dijo.

Una de las primeras iniciativas de los últimos cuatro años en esta materia se presentó el 14 de marzo de 2019, por parte del Diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Partido Acción Nacional (PAN), sin embargo, retiró su propuesta el 21 de enero de 2020. En esta, el legislador panista proponía reformar diversas disposiciones a la Constitución Mexicana de las leyes establecidas en la Ley Federal del Trabajo, así como de los trabajadores al servicio del Estado.

La iniciativa contemplaba una jornada laboral diurna de máximo siete horas, una jornada laboral nocturna de máximo seis horas y que por cada cinco días de trabajo, los empleados tendrían derecho a disfrutar de mínimo dos días de descanso. Asimismo, en caso de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y en general prohibía “las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche”.

La última iniciativa en esta materia, y que también pretende modificaciones a nivel constitucional, la presentó el 31 de enero de 2023, el Senador Miguel Ángel Mancera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con la que propuso reformar el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que la jornada máxima de trabajo diurno sea de seis hora; que la jornada máxima de trabajo nocturno no rebase las cinco horas, y que los trabajadores tenga asignados, por lo menos de dos días de descanso. Por el momento la propuesta se encuentra pendiente en las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Trabajo y Previsión Social del Senado de la República.

No obstante, la Senadora Mercado fue puntual al señalar que no existen condiciones para que estas reformas se aprueben a nivel constitucional, y que las modificaciones, que eventualmente se avalen, se establecerían sólo en la Ley General del Trabajo, siempre y cuando antes se lleven a cabo foros y parlamentos en los que Gobierno, sindicatos y empleadores expresen su opinión al respecto de una posible reducción de las jornadas laborales, diálogos que, adelantó, podrían extenderse. “Yo no lo veo en el corto plazo, no veo algo en el corto plazo”, dijo.

“De aquí a abril, yo de aquí a abril veo ese parlamento abierto sobre las iniciativas que el Senado tiene, y ya en septiembre, o incluso durante, porque no nos vamos de vacaciones, simplemente no hay periodo, pero esperemos que durante mayo, junio, julio, agosto podamos tener, no parlamentos abiertos pero sí foros de discusión, o sea, qué piensan las mujeres trabajadoras, sindicalistas, sobre este tema, qué piensan los jóvenes, organizaciones de jóvenes aunque no estén afiliados a sindicatos”, detalló.

“Ahorita esperamos antes de que termine este periodo, máximo la última semana de abril poder tener un Parlamento Abierto sobre estas cinco iniciativas que se tiene que son muy semejantes. Lo que yo vislumbro es que tendremos este parlamento abierto, quizás en el próximo periodo legislativo sigamos esta discusión y tenemos que poner la evidencia, está habiendo mucho movimiento a nivel internacional para reducción de la jornada”, añadió la legisladora emecista.

“El tema del tiempo, yo creo que después de la pandemia con las nuevas tecnologías, una de las cosas que está en el centro del debate es el espacio y el tiempo del trabajador, lo que hoy tenemos, lo decidimos hace cien años, tanto en la ley como en la Organización Internacional del Trabajo, ahora tenemos una nueva revolución, en este caso tecnológica y el tema de dónde se trabaja, cuál es el espacio de trabajo y el tiempo de trabajo está en este momento en cuestión, en debate, y que bueno que México le entremos a esta discusión”, consideró la Senadora.

Además, durante el 2022 se presentaron al menos seis propuestas con las que se busca modificaciones a la Ley General del Trabajo, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en México. El 1 de julio de 2022, el Diputado Andrés Pintos Caballero, del partido Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reforma “la fracción 1 y 1 del apartado A y reforma la fracción 1 del apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

La finalidad es, argumentó, reducir las jornadas laborales y pasar de ocho horas en el horario diurno a siete, mientras que en el horario nocturno se contemple una jornada de máximo seis horas, una hora menos de la que actualmente está dispuesta, lo que, argumentó, disminuiría las afectaciones a la salud de los trabajadores. La propuesta del legislador Pintos Caballero hasta el momento se encuentra pendiente para dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

“Se hace imperativo la necesidad de no solo reducir el horario de trabajo diurno de 8 a 7 horas, sino también el horario nocturno para que este pase a ser de 7 a 6 horas, dando un total de 42 y 36 horas semanales respectivamente, entendiendo que el horario de trabajo nocturno no puede desaparecer por las necesidades actuales, pero reduciendo la carga laboral se reducirían sus afectaciones en la ya deteriorada salud de los trabajadores mexicanos, pues recordemos que uno de nuestros principales objetivos como Legisladores Federales es velar por el bienestar y los intereses de nuestros representados a través de la justicia social”, indicó el Diputado en su propuesta.

Otra propuesta que se presentó con el objetivo de que los trabajadores gocen de descansos más prolongados en México la presentaron el 20 de octubre del 2022, las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Martha Cecilia Márquez Alvarado y del senador Joel Padilla Peña integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), su objetivo es el de reformar los artículos 69 y 71 de la Ley federal del Trabajo.

La propuesta de los legisladores petistas tiene como objetivo que los trabajadores puedan gozar de dos días de descanso por cinco días laborales, y que estos descansos se les asignen los días sábado y domingo. Además, en caso de que los trabajadores que tengan que prestar su servicio en su día de descanso, sábado o domingo, “tendrán derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo”, indica en la propuesta.

El 10 de agosto de 2022, el Senador Ricardo Velázquez Meza, integrante del partido Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 61, capítulo II, de la Ley federal del Trabajo, con el propósito de reducir las jornadas laborales, por lo que propone que las jornadas laborales diurna, nocturna y mixta sean de un máximo de seis horas laborables. Esta propuesta se encuentra pendiente de dictamen en las comisiones del Senado de Trabajo y Previsión Social así como en la de Estudios Legislativos.

El 23 de agosto de 2022, el Senador Juan Zepeda, integrante del partido Movimiento Ciudadano propuso otra iniciativa para reformar el Artículo 61 de la Ley General del Trabajo con la finalidad de que la jornada laboral diurna sea de seis y media horas; la nocturna de seis horas; y la mixta de seis y media horas, ya que, argumentó, “resulta evidente la necesidad de reformar la legislación laboral para reducir la duración de las jornadas en beneficio de las personas trabajadoras”.

El 11 de octubre de 2022, el Diputado José Luis Báez Guerrero, del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una más para reformar diversas disposiciones a la Ley General del Trabajo, con el propósito de que los trabajadores gocen de dos y medio días de descanso por cuatro y medio días laborales, y que los primeros, preferentemente, se asignen desde la tarde del viernes, sábado y domingo, por lo que el proyecto de decreto contempla modificaciones a los artículos 59, 69 y 71 de la Ley General del Trabajo.

En tanto, la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, del partido Morena, también en su propuesta para reformar la Ley federal del Trabajo en materia de vacaciones que presentó el 15 de septiembre de 2022, contempló cambios al Artículo 61 de la Ley federal del Trabajo para reducir a siete horas la jornada diurna, seis horas la nocturna, y seis horas y media la mixta, pero en ese momento el Congreso sólo aprobó lo referente a los artículo 76 y 78, que corresponden a las vacaciones de los trabajadores.

Ante estas propuestas, la Senadora Mercado consideró que a mediano plazo sería posible llegar a un acuerdo para realizar reformas a la Ley Federal del Trabajo. “Si podemos tener un acuerdo podría ser en cambios a la Ley Federal del Trabajo, podríamos tener un acuerdo de dos días de descanso, podríamos tener un acuerdo de reducción de jornada, podríamos tener un acuerdo en ese sentido”, dijo.

Pero, previo a avalar cualquier modificación legal, reiteró que es importante debatir el tema entre todos los sectores involucrados, como Gobierno, empleadores, sindicatos y nuevos trabajadores que no estén sindicalizados. “En este momento lo que queremos es tener un buen acuerdo, porque además el Gobierno federal también tiene que estar de acuerdo. Es una discusión entre Gobierno federal, las representaciones empresariales, las representaciones sindicales y los nuevos grupos de trabajadores y trabajadoras jóvenes, así como con las mujeres”, agregó.

Asimismo, reiteró que cualquier acuerdo que se establezca será sólo a nivel legal y no a nivel constitucional. “Según el trabajo legislativo y la dinámica legislativa que tenemos en este momento, no veo en este año, ni en los seis meses del próximo, un acuerdo constitucional de ningún tipo, tampoco de este”, sostuvo la legisladora.

PIDEN NO OLVIDAR PRODUCTIVIDAD

No obstante, pese a que a las propuesta y el optimismo que el Congreso mantiene sobre el tema, expertos en derecho laboral y empresarios coinciden en que, de llevarse a cabo estos cambios, la productividad no debe verse afectada.

“Creo que el gran ausente en la discusión, hasta ahora que es una discusión temprana, una discusión que apenas empieza, el gran ausente es la productividad, es decir, a mi me parece que hablar de reducción de jornadas, sin hablar de productividad es presentar una visión incompleta, una ecuación desigual, necesitamos hablar de productividad si vamos a hablar de reducción de jornada”, consideró el abogado especialista en Derecho Laboral, Jorge Sales Boyoli, en entrevista para SinEmbargo.

Por su parte, Hugo Hernández-Ojeda Alvírez, Socio del despacho legal Hogan Lovells México opinó que aunque sí existen condiciones para que en México se reduzcan las jornadas laborales, coincidió en que un punto importante a considerar es la productividad, y que la misma no se vea afectada por esta reducción de horas de trabajo. “Debe ser un beneficio para los trabajadores, evidentemente, sin que se afecte el centro de trabajo ni la viabilidad económica del mismo, porque al afectarse la fuente de empleo, puede ponerse en riesgo la continuación de los trabajos de una empresa”, dijo.

“Hay forma de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sin que se afecte la estabilidad económica del centro de trabajo, yo creo que sí, yo creo que difícilmente se va a mejorar en México, por muchas razones, entre otras la productividad que tenemos, pero de que es factible es una posibilidad real”, destacó el especialista en entrevista para el diario digital SinEmbargo.

En este mismo tenor, se pronunció Ricardo Barbosa, Presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien enfatizó que el este organismo está a favor de que los trabajadores puedan gozar de jornadas laborales más cortas, pero sin que estas afecten la productividad del país, por lo que, subrayó, una eventual reforma en esta materia debe ir acompañada de estrategias que atiendan el tema productivo, de lo contrario, sostuvo, el organismo está en contra de este tipo de modificaciones.

“Nosotros estamos en contra de cualquier iniciativa o reforma a la Ley General del Trabajo que reduzca la jornada de trabajo si no va acompañada de un verdadero programa en favor de la productividad, es decir, desde Coparmex queremos que los trabajadores trabajen menos pero produzcan más, entonces si es una reforma que tenga un tema oportunista, populista o demagógico donde no se entre a fondo a dos factores primordiales, uno que es la productividad y, dos, que es la informalidad, esa iniciativa para nosotros es únicamente oportunista, populista y demagógica”, aseveró.

Y es que tanto expertos como empresarios consideran que el país no está preparado para una reducción de la jornada laboral, ya que se corre el riesgo de que la producción sufra afectaciones. “Me parece que hay un riesgo de que se reduzca la productividad”, comentó el abogado Sales Boyoli, quien expresó: “yo hago votos para que cuando esta discusión vaya tomando forma, se incluya el tema de la productividad, yo creo que ningún empleador se opone a que se reduzca la jornada siempre que se incremente o por lo menos se mantenga la productividad”.

En tanto, el abogado Hernández-Ojeda Alvírez opinó que aunque ha habido casos exitosos cuando se reducen las jornadas laborales, en otros no funciona de la misma manera, por lo que es importante analizar el impacto en cada uno de los sectores industriales. “Creo que habría que llevar a cabo un proceso importante de análisis de cada industria para determinar cómo implementarla [la reducción de la jornada laboral]”, consideró.

“En algunos casos sería muy bueno para las empresas, dependiendo la industria, porque se mejoraría la productividad como ha quedado demostrado en Europa, que se mejora la productividad en Muchos casos, pero en otros también como en México ha habido programas piloto, también ha quedado claro que no son todas las industrias las que se benefician, ven afectada la producción, y aquí creo que el éxito de esto”, agregó el socio de Hogan Lovells México.

Mientras que para el Presidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex el país no cuenta con las condiciones para que una reforma de este tipo se implemente. “No está preparado, los empleadores no están preparados a una reforma de este calibre si no viene acompañada de mejor productividad, así de sencillo, no estamos listos y las consecuencias serían crecimiento de la informalidad y menos productividad en el país, que nos hace menos competitivos hacia adentro y hacia afuera”, sostuvo.

“A los trabajadores los beneficiaría en que se reduzca la jornada, les beneficiaría en tener más tiempo para su vida personal, lo cual estamos totalmente a favor, pero las empresas en el país no están listas, los empleadores en el país no están listos para ese cambio de jornadas”, enfatizó Barbosa, quien recordó que “la columna vertebral de la generación de empleos en el país, no son los grandes conglomerados que pueda haber en el centro del país, en el occidente, en la zona industrial de Lerma, en el norte, en la franja fronteriza”.

Por el contrario, explicó, “los grandes generadores de empleos en el país son las mipymes, aquellos empleadores que tienen menos de 50 trabajadores, y que todos los días salen a rifarsela junto con sus colaboradores, ellos no podrían absorber el costo de la reducción de la jornada si no va acompañada de más productividad y desgraciadamente creceríamos la informalidad”, advirtió.

“Tenemos que trabajar en que nuestra fuente productiva, nuestros empleados sean más productivos y nuestros colaboradores laboren menos, entonces si no va acompañada de un programa para incentivar la productividad estamos en contra, y al mismo tiempo tiene que ir acompañado de un verdadero compromiso y responsabilidad de todo el Gobierno, de todos partidos, de todos los estados de la federación y a nivel municipal, estatal y federal de combatir la informalidad”, al que consideró como el tema real de conversación y no sólo este tipo de iniciativas a la ley del trabajo.

“Tenemos el problema la día de hoy de que hay una altísima rotación y hay vacantes que nada más no se llenan, entonces si se reduce la jornada sin mejorar la productividad esto se exponenciará en tres grandes rubros, uno, crecerá la informalidad; dos, habrá mayor rotación; y tres, habrá mayores vacantes, y al final del día quien pierde no es el empleador, quien pierde es México porque nos volvemos menos productivos”, indicó el Presidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex.

Por ello, la Senadora Mercado destacó que desde el Congreso se busca que se inicie “una discusión seria con evidencia, yo creo que también un foro internacional no nos caería mal, qué está pasando en estas pruebas piloto que tenemos sobre todo con nuestros socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, y lo que está pasando en Europa con pruebas tanto en España como en el Reino Unido, muy importantes, muy interesantes, que están arrojando evidencia porque lo que queremos es que esto sea para mejor para todos”, dijo.

“No solamente para un grupo, sino que realmente se entienda que el tema del tiempo está en la mesa de debate. Hace cien años ganamos la jornada de ocho horas, las realidades de la vida cotidiana de las personas, de los trabajadores, de las familias es diametralmente distinta en este momento, por lo tanto hay que discutir y me parece muy pertinente que estos legisladores, estas legisladoras hayan presentado iniciativas sobre reducción de jornada”, concluyó la legisladora emecista.

TRABAJADORES MEXICANOS, CON FATIGA

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cerca del 75 por ciento de los mexicanos sufre de fatiga por estrés laboral, padecimiento al que describe como “la saturación física y/o mental del trabajador que puede llegar a generar un desequilibrio en su vida personal”. Según el Instituto, el porcentaje superó a países como China y Estados Unidos.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertaron, a través de un artículo publicado en mayo del 2021, que las jornadas de trabajo prolongadas aumentaron las defunciones por cardiopatía isquémica o por accidentes cerebrovasculares.

Los datos compartidos por los organismos señalan que en el 2016 se registraron 745 mil defunciones por estas causas, cifra que incrementó un 29 por ciento a la registrada en el 2000.

El IMSS señala que algunas consecuencias de la fatiga por estrés laboral son la reducción de la productividad, descenso en la calidad de vida, problemas de salud física y mental, trastornos de ansiedad y depresión, problemas familiares y, riesgos de caer en el alcoholismo y otras adicciones.

Actualmente en México hay tres tipos de jornada laboral; la diurna de 6:00 am a 20:00 pm, la nocturna de 20:00 pm a 6:00 y la mixta, que está compuesta por periodos tanto de la jornada diurna como de la nocturna.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló el 1 de agosto que en los primeros tres meses de 2022 más de 56 millones de personas trabajaron entre mil 785 y 2 mil 40 horas anuales, en un promedio de seis a ocho horas diarias. Según los datos proporcionados por el centro de investigación, alrededor de 15 millones de personas, donde el 71.4 por ciento son hombres y el 28.2 por ciento está compuesto por mujeres, dedicaron más del 23 por ciento de las horas del año a trabajar.

Ante estas evidencias, y luego del debate que la propuesta de vacaciones dignas generó, el pasado primero de enero entró en vigor la reforma que se estableció al Artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo con la que los trabajadores y las trabajadoras en México tendrán derecho a periodos más largos de vacaciones, ya que a partir de su primer año laboral podrán tomar vacaciones hasta de 12 días, el doble de lo que anteriormente se tenía contemplado, descanso que aumentará en dos días por cada año subsecuente de servicios, hasta llegar a veinte días.

