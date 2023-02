¿Cuántos días de vacaciones tocan a los trabajadores con la nueva Ley? #LoQueSabemos

El pasado 27 de diciembre, el Gobierno federal publicó el decreto que hace oficial la Reforma a Ley Federal del Trabajo para elevar el periodo vacacional de las y los empleados en México al doble de lo que se tenía establecido, lo que significa que las y los trabajadores del sector privado tendrán derecho a 12 días continuos de vacaciones desde el primer año laborado.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Este primero de enero entró en vigor la reforma que se estableció al Artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo con la que los trabajadores y las trabajadoras en México tendrán derecho a periodos más largos de vacaciones. Por ejemplo, a partir de su primer año laboral podrán tomar vacaciones hasta de 12 días, el doble de lo que anteriormente se tenía contemplado.

En entrevista para SinEmbargo, especialistas explicaron la manera en la que se va aplicar la nueva disposición en materia de vacaciones. En primer lugar enfatizaron que este ya es un derecho para todos los empleados y todas las empleadas en México, quienes podrán decidir si disfrutan sus días de vacaciones de manera continua o dividiendo los días.

“Ya es un derecho obligatorio, ya de hecho se modificó el salario base de cotización ante el Seguro Social, tomando en cuenta esos 12 días de vacaciones”, subrayó el maestro Mauricio Trahyn, Contador Público certificado y licenciado en derecho con maestría en impuesto.

“El tema a lo mejor o la duda que se manejaba era si los 12 días era obligatorio dárselos de forma continua o el patrón le daba seis días y después le prorrogaba los seis días, no se debe hacer eso, son derechos laborales irrenunciables que el trabajador ejerce y se le puede dar sus 12 días de vacaciones continuas”, añadió.

“Ley Federal del Trabajo es una ley aplicable de manera general a todos los patrones y a todos los trabajadores generando derechos y obligaciones para unos y para otros y no hay en la ley, por lo menos no el tema de vacaciones, una facultad que sea potestativa para los patrones de dar o dejar de dar lo que en la ley ya se contempla como un derecho adquirido”, dijo por su parte el abogado Luis Enrique Díaz Mirón, Socio del bufete Díaz Mirón y Asociados.

Detallaron que desde este 2023, los patrones se sujetarán a un nuevo tabulador que establece que el mínimo de días de vacaciones que un trabajador o trabajadora tendrá derecho a disfrutar por un año laborado es de 12, de ahí en adelante por cada año de trabajo que se sume en una misma empresa también aumentará dos días de vacaciones en favor de los empleados.

El decreto estableció la ampliación de seis a 12 días de vacaciones para el primer año laboral, aumentando dos días hasta llegar a 20 en el quinto año y, a partir del sexto, se incrementará dos días por cada cinco años de servicios.

Primer año laborado: 12 días

Segundo año laborado: 14 días

Tercer año laborado: 16 días

Cuarto año laborado: 18 días

Quinto año laborado: 20 días

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), “se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo”, los cuales quedarán de la siguiente manera:

“Artículo 76.- Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a doce días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a veinte, por cada año subsecuente de servicios. A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicio”.

“Artículo 78.- Del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta Ley, la persona trabajadora disfrutará de doce días de vacaciones continuos, por lo menos. Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera”, establecen los artículos reformados.

Respecto al caso de los empleados y empleadas que tienen más de un año de antigüedad en alguna empresa, los especialistas explicaron que podrán ejercer desde este año, su derecho a más días de vacaciones en correspondencia de sus años laborados. Por ejemplo, si un trabajador cumple cuatro años, durante este 2023, en una empresa, podrá disfrutar de 18 días de vacaciones.

En tanto, los empleados y las empleadas que tengan vacaciones pendientes años pasados, y que por cualquier motivo no hayan tomado esas vacaciones, deberán sujetarse a régimen anterior. Por ejemplo, un trabajador que durante el 2022 cumplió dos años en una empresa, por lo que tenía derecho a ocho días de vacaciones y no los han disfrutado, podrá hacerlo durante este año pero sujeta a la Ley que estaba vigente el año pasado, lo que significa que son sólo ocho días los que le corresponden.

“La ley no es retroactiva, el beneficio entra o la reforma entra en el 2023, luego entonces si yo cumplo años en el 2022, no había esta reforma, entonces los trabajadores que cumplieron su periodo de antigüedad el año anterior y no ejercieron su derecho, en este sentido de tomar vacaciones, no tienen los días opcionales que se hizo en la reforma, entonces serían seis días para trabajadores que no tomaron sus vacaciones o serían ocho días, si fue el segundo años, o 10 días, etcétera”, comentó el maestro Trahyn.

“Las que deben del 22 para atrás no se modifican, esas te las siguen debiendo igual como te las debían. Si tu tienes una empresa que te reconoce todas las vacaciones y nunca te quitan vacaciones, vas a seguir teniendo las que te debían pero no se van a aumentar por el hecho de que haya cambiado la ley, solamente van a aumentarse las que vayas cumpliendo dentro del 23 y para adelante”, dijo por su parte el abogado Díaz Mirón.

Respecto a la forma en que los trabajadores y las trabajadoras en México podrán ejercer sus días de vacaciones, los expertos enfatizaron que ellos tienen la decisión de disfrutar de esos días en un periodo continuo o en periodos divididos, como mejor lo consideren o les convenga.

“Las pueden dividir, en este sentido, siempre se ha manejado que se ponen de acuerdo con el patrón y los días se pueden manejar u optar de acuerdo a las necesidades del trabajador, principalmente y si el trabajador quiere diferirlas, las puede diferir, para los patrones muchas veces les va a convenir que las difieran pero no pueden ellos obligar al trabajador a diferirlas”, dijo el maestro Trahyn.

“La ley es clara en este sentido, y la verdad sentimos en el ámbito de los patrones, consideramos que no fue muy afortunada la redacción porque no obedece a la realidad, pero la ley establece que se tendrán que disfrutar, por lo menos 12 días, corridos. Ojo, hábiles, no naturales, porque los fines de semana no te los cuentan como parte de tus vacaciones, si de todas maneras los disfrutabas”, indicó el abogado Díaz Mirón.

“La ley te dice que tendrían que ser por lo menos 12 días corridos, la realidad es que ni antes, cuando eran seis días, al principio, ni ahora, consideramos que vaya a ser algo que suceda, los trabajadores se podían dar normalmente más de una semana de corrido, porque los patrones y la operación de las empresas normalmente no aguantan que los trabajadores se tomen tanta vacación junta, no significa que no se pueda, que no se pueda planear o que no suceda”, añadió.

El decreto presidencial establece que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a los 12 días laborables, y que aumentará en dos días por cada año subsecuente de servicios, hasta llegar a veinte días.

¡Es oficial! Ya se publicó en el @DOF_SEGOB el decreto por el que se duplican, de 6 a 12 días, las vacaciones mínimas en #México:https://t.co/P3C19Ojm1N ¡A partir del 1 de enero las #VacacionesDignas serán parte de la #NuevaRealidadLaboral!

Ese mismo día por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya había firmado la reforma para ampliar las vacaciones de los trabajadores del país de seis días a 12 días consecutivos luego del primer año de trabajo, aprobado en las últimas semanas por el Congreso y que entrará en vigor en enero de 2023.

“Ya firmé ayer, ya firmé el decreto”, confirmó en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional. “Hay que descansar y trabajar, trabajar y descansar, ya saben cuál es la recomendación de San Benito: ocho horas de trabajo, ocho horas para descanso y ocho horas para pensar”, indicó.

“En mi caso, como no tengo mucho qué pensar, como ya no tengo mucho qué pensar, ya sé de qué se trata, ya lo tengo bien definido el proyecto, son ocho y ocho, son 16 de trabajo. Y ocho de descanso, que a veces son muy buenas, porque el sueño es lo más reparador que hay”, explicó.

Las vacaciones, indicó López Obrador, implican que “el trabajador tenga posibilidad de estar más con la familia, ayuda mucho la convivencia familiar”. “Nos afecta mucho la desintegración de las familias, a veces por necesidad, por ejemplo la migración ha llevado a romper familias. Lo otro es la necesidad del trabajo del padre o de la madre, entonces la desatención de los hijos, ¿quién llena ese vacío?”, expresó.

En abril de 2022, un informe de la agencia World Policy Analysis Center reveló que las y los trabajadores de México eran los que tenían menos días de vacaciones pagadas en América Latina, con un mínimo de seis días de descanso al año, hasta ese momento.

De acuerdo con el informe “Is paid annual leave available to workers?”, el periodo vacacional de México era similar al de países como Nigeria, Tailandia, Filipinas y China. El segundo país del continente latinoamericano con menos días de descanso es Bolivia, en donde se ofrecen siete días de vacaciones. Eso cambió con esta nueva Ley.

Lo cierto es que la problemática sobre los descansos en México no venía sola, ya que además de tener menos vacaciones que el promedio de América Latina, también es la nación donde se trabaja más horas y los que reciben el menor salario de entre los ciudadanos de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con datos de la OCDE, con corte en 2016, los mexicanos laboran 2 mil 255 horas al año, el equivalente a alrededor de 43 horas por semana, esta cifra es superior al promedio de la organización, que es de mil 763 horas.

En el otro extremo de la lista se encuentran los trabajadores alemanes, quienes laboran mil 363 horas por año. Eso es 892 menos horas de trabajo al año que los mexicanos.

¿Cuántos días de vacaciones tienes al año? De acuerdo con el World Policy Analysis Center, México es el país latinoamericano con menos días de vacaciones pagadas. Esta cifra contrasta con la de países como Brasil, Cuba y Panamá que cuentan con 30 días de vacaciones al año. pic.twitter.com/IS1XRYm43U — TecScience (@TecScience_) April 14, 2022

Si bien ambos especialistas coincidieron en que este es un derecho que beneficia a los trabajadores, el maestro Trahyn consideró que este aumento a los días de vacaciones pudo haberse dado de manera paulatina para aminorar el impacto en el sector empresarial y económico del país.

“Yo, en mi punto de vista, no fue la mejor forma de que entraran en vigor de forma tajante los 12 días, se hubiera hecho paulatinamente, porque la economía del país no se encuentra de forma estable y viene una recesión para el 2023, entonces al momento no es ningún beneficio para los patrones, para la economía de México, puesto que todo lo que aumente en vacaciones va a aumentar en bases imponibles para pagar mayores impuestos”, opinó el Contador Público certificado.

En tanto, el abogado Díaz Mirón consideró que la reforma beneficia al sector de los trabajadores mexicanos, y aunque se esperan que haya un encarecimiento de la operación para las diversas empresas en el país, no es una situación que repercuta de manera alarmante. “Yo creo que estuvo bien [el aumento de los días de vacaciones]”, dijo porque “dentro de los países en vías de desarrollo estábamos en lo más bajo y en ese sentido sí hubo un mejoramiento de prestaciones”, agregó.

“Para el sector empresarial y patronal hay un encarecimiento de la operación, en función de que vas a pagar más de prima vacacional y que probablemente vas a tener que invertir en contratación de personal temporal para cubrir bajas por vacaciones”, no consideró “que sea algo que saque a ninguna empresa del mercado, ni que sólo por eso signifique que va a dejar de invertir una empresa en México, no para nada”, concluyó Díaz Mirón.

