El PVEM ayudó al PRI en 3 elecciones del Edomex. Ahora cambia de página con Morena

Desde que el Partido Verde pudo acompañar una elección en un estado, decidió hacerlo de lado del PRI y en el Estado de México. Participó con ese partido en alianza en tres elecciones a Gobernador hasta este 2023 en que camina de lado de Morena.

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- El equipo de la morenista Delfina Gómez, en el periodo de precampaña por la gubernatura del Estado de México, ha puesto especial énfasis en llamar a la gente a no vender su voto, esto en respuesta a las anomalías que se registran en cada elección en esa entidad que ha sido gobernada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 94 años.

En las últimas elecciones, los resultados para dicho partido han mostrado una brecha cada vez más reducida con sus contrincantes, por lo que la compra de votos y las dádivas son cada vez más visibles: pago en efectivo, programas sociales, acarreo, entrega de tinacos, cemento, gorras, playeras, etcétera.

Y en esas últimas tres elecciones, las que se han ido complicando para el PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) estuvo de su lado; apoyó con spots y hasta mochilas que inundan el Estado de México. Hoy, con un “la cagamos”, el Verde busca olvidarse de esa alianza para enfocarse en la alianza con Morena, el partido que hoy lidera las encuestas.

Esa fue la expresión que utilizó José Couttolenc, representante del PVEM en el Estado de México, el pasado 15 de enero en Nezahualcóyotl en el segundo día de precampaña de Delfina Gómez.

Ese domingo, el Senador Higinio Martínez inició su participación con reclamos al señalar que hace seis años, Delfina no ganó en Neza y que el Partido Verde, hoy integrante de la alianza, no estuvo con Morena. A Couttolenc, sólo le restó decir “la cagamos” en 2017 porque se apoyó a alguien que llegó al poder y “olvidó sus compromisos”. Luego se jactó de que en esta ocasión todos los votos del Verde serán para Morena.

El PVEM acompañó al PRI desde 2005, año en que contendió con Enrique Peña Nieto y ganó; en 2011 repitió y acompañó al PRI y a su candidato Eruviel Ávila y ganó; en 2017 no hubo dudas: de nuevo fueron juntos con el candidato Alfredo del Mazo y ganaron. Pero para este 2023, el Verde decidió que es momento de ir con Morena y arroparon a Delfina Gómez, de quien se dicen “enamorados”.

En entrevista con SinEmbargo, José Couttolenc explicó que no hay un enojo con el Gobernador actual de la entidad, Alfredo del Mazo sino una inconformidad por gente a su alrededor que no permitió los cambios que como coalición buscaron impulsar, por lo que desde 2021, el Verde en el Estado de México, que actualmente es representado por una nueva generación de jóvenes políticos, decidieron alejarse de quien fuera por muchos años partido nodriza.

Pero al ser cuestionado sobre el papel que jugó el Partido Verde no sólo en la última elección sino desde 2005 a lado del PRI, aseguró que no sabe qué pensaron sus antiguos compañeros de partido, pero que él llegó desde 2017 cuando “estaba hecho pomada todo el Estado” y decidió poner fin a la alianza.

DAR VUELTA A LA PÁGINA

“Cuando tomo el PVEM en 2017 empezamos a recorrer el Estado de México y vimos que existía un hartazgo social por casi 100 años de los mismos gobiernos. Ante esto nosotros empezamos a hacer distintas propuestas al posible Gobernador en turno para poder resolver todos estos problemas, sin embargo estas propuestas no se llevaron a cabo y no tanto por el Gobernador sino por todo el equipo que metió. No creo que sea culpa de una sola persona, como muchas veces lo quieren hacer ver, sino que ya está enquistada toda esta podredumbre que durante 100 años ha ido creciendo y no permitió ningún tipo de propuesta y cambio para el Estado de México”.

Ese es parte del diagnóstico que realiza Couttolenc sobre el abrazo del Verde a Morena en estas elecciones en las que Delfina Gómez lleva la delantera. De acuerdo con la más reciente encuesta realizada por Reforma, la extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) lidera las preferencias al situarse con el 55 por ciento, mientras que Alejandra del Moral se posiciona como segunda con 41 por ciento. Además, de las personas encuestadas el 51 por ciento afirmó que ya decidió por quién votará y no cambiará la decisión.

En ese contexto, para el Verde el acompañamiento a Morena forma parte de la estrategia de negociación que caracteriza a los partidos pequeños y que lo ha caracterizado en el Estado de México:

“El Verde ha hecho política a nivel nacional y cuando eres un partido pequeño la política consiste en hacer acuerdos. El Verde ha sabido generar acuerdos para llevar las propuestas que nos ha pedido la militancia ecologista a nivel federal y hacerlas realidad”.

A la pregunta sobre la reflexión interna del Partido por el acompañamiento al PRI durante 18 años, el dirigente originario de Huixquilucan comentó que no buscaba echar culpas, pero señaló que él tomó el partido en 2017 y que fue en ese momento cuando vio que no había oportunidades de cambio, ni apertura.

Sobre lo que habrá motivado a sus antecesores dijo que espera que hayan sido “cosas positivas”, pero que no puede hablar por ellos porque yo no sabe qué ocurría en el 2006.

“Desde que yo estoy en el partido, la primera elección que tuve oportunidad de dirigir vi que estaba hecho pomada todo el Estado y decidí ir contra todo pronóstico e ir solos. En el 2021 volvimos a ir solos. En lo que me compete a mí, las decisiones que hemos tomado desde que soy dirigente han sido motivadas con ello”, comentó.

Finalmente, sobre la negociación entre partidos para después de la elección y ante el escenario de que gane Delfina Gómez, Couttolenc dijo que se le dará al Verde la oportunidad de poner todas las inquietudes que “no hubiéramos podido hacer realidad de haber ido solos” porque eso es lo que pide la militancia.

Daniela Barragán https://www.sinembargo.mx/author/danielabarragan Es periodista por la UNAM, con especialidad en política por la Carlos Septién. Los últimos años los ha dedicado al periodismo de datos, con énfasis en temas de pobreza, desigualdad, transparencia y género.