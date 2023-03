¿Por qué los ministros no sacaron desplegado con la masacre en Guardería ABC?: AMLO

El Presidente además descartó una reunión con la Ministra Piña, ya que, dijo, había mandado un mensaje claro desde su conferencia matutina al condenar las expresiones de violencia como la que ocurrió el sábado, donde simpatizantes de su movimiento quemaron una figura con la imagen de la presidenta de la Corte.

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó este martes el comunicado del Poder Judicial que publicó en contra de las expresiones de la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN), Norma Piña, al asegurar que no habían hecho lo mismo en otros casos, como el del incendio de una guardería en el norte de México donde murieron 49 niños.

“¿Por qué no sacaron los ministros una página completa cuando el incendio de la Guardería ABC, si estos ministros –algunos hipócritas, o que ahora encabeza el movimiento conservador– se opusieron a que se castigar a los responsables?” cuestionó el mandatario durante su conferencia matutina.

“¿Hubieron desplegados del Poder Judicial? No, ¿o cuando el Poder Judicial dejó en libertad a [Rafael] Caro Quintero? ¿O ahora que le liberaron las cuentas a la esposa de [Genaro] García Luna?”, añadió.

Además, el Presidente descartó una reunión con la Ministra Piña. “No tiene sentido, yo ya expresé mi condena con este tipo de actos, no debería repetirse y tampoco usarse con propósitos politiqueros, porque los conservadores andan ‘zopiloteando’. Ya estoy mandando el mensaje desde aquí, que no hay que llevar a cabo esos actos, nada de apología a la violencia. Vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”, reiteró.

El lunes, ya había condenado la quema de una figura con la imagen de la Ministra Piña, realizada por seguidores de su movimiento el sábado pasado durante el mitin convocado por López Obrador para celebrar el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera.

“No debe de llevarse a cabo ese tipo de actos, no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, eso es lo que yo opino. Sí, condeno esos actos. No hace falta. Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos”, dijo desde Palacio Nacional.

Ese mismo día, horas más tarde, el Poder Judicial Federal (PJF) condenó las manifestaciones de violencia y odio en contra de la Ministra Piña. En un comunicado, expuso su preocupación porque el ejercicio de contrapesos que ejerce lleve a la confrontación “no sólo institucional, sino entre los mexicanos”.

“La violencia, de cualquier tipo, es un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos que nos unen como mexicanas y mexicanos: la salvaguarda de los derechos humanos y del estado de derecho”, condenaron esta tarde ministras, ministros, así como quienes desempeñan el cargo de consejeras,, magistradas, juezas y jueces.

El #PJF a través de sus Ministras, Ministros, Consejeras, Consejeros, Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces reprocha categóricamente las manifestaciones de violencia sucedidas el 18 de marzo, en contra de la Ministra Presidenta del PJF y de nuestra institución. pic.twitter.com/NprDhtCfxX — Suprema Corte (@SCJN) March 21, 2023

El Presidente se refirió en sus declaraciones por una parte al Ministro José Ramón Cossío Díaz, Ministro en retiro de la Corte, quien ha realizado discursos en diferentes mitines organizados por la oposición en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Y también retomó lo que en febrero del 2022 aseguró el entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, que el Gobierno federal durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa “2006-212) presionó para que no saliera el proyecto resolutivo sobre el caso del incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009 y donde murieron 49 niños.

Durante la presentación de su libro Diez años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal confesó que el caso que más lo conmovió como Ministro fue cuando, a dos meses de haber estado dentro de la Suprema Corte, estuvo a cargo del caso de la Guardería ABC.

Recordó que la SCJN anteriormente tenía la facultad de investigar “la violación de derechos fundamentales del artículo 97 constitucional”; sin embargo, después de la publicación de su proyecto de resolución, un año después de lo ocurrido en Hermosillo, Sonora, a la Suprema Corte se le extrajo dicha facultad porque, aseguró Zaldívar, los funcionarios del Poder Ejecutivo federal “se dieron cuenta que podía servir para algo. Era muy cómoda mientras no servía”.

“Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa [Margarita Zavala] del Presidente [Calderón], para proteger a los altos funcionarios públicos de ese Gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía, y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo”, señaló Arturo Zaldívar en la conferencia.

López Obrador también se refirió a la liberación del capo del narcotráfico, Rafael Caro Quintero, “El narco de narcos”, quien recuperó la libertad en agosto de 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) después de que un juzgado desechara varias causas en su contra, una de ellas por un error de jurisdicción territorial en el proceso por el asesinato del agente estadounidense.

Unos días después, un Juez emitió una orden de detención provisional en su contra con fines de extradición a Estados Unidos y el 6 de noviembre de ese mismo año la Suprema Corte de México revocó el fallo judicial que le permitió abandonar la cárcel en agosto.

Desde 2013 se desconocía su paradero, hasta que fue detenido el 15 de julio de 2022 y es señalado en EU por el secuestro y asesinato en 1985 de un agente de la DEA y por otros crímenes relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Por último, López Obrador también se refirió al caso de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, quien fuera Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón.

Y es que el mismo día en que un jurado de Estados Unidos declaró culpable a García Luna de aceptar sobornos para proteger a los violentos cárteles del narcotráfico a los que debía combatir, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México revocó la sentencia del Juzgado Décimo Segundo con la que se había negado a su esposa el amparo por su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas del 9 de diciembre de 2019.

Hace un par de semanas, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que Linda Cristina Pereyra Gálvez no sólo era un familiar de García Luna, sino que también participaba activamente en la red de corrupción.

“Genaro García Luna además de propiedades, tiene empresas y su esposa, Linda Cristina Pereyra, es quien las administra”, dijo en la conferencia de prensa matutina del Presidente López Obrador.

Además, el titular de la UIF dio a conocer que Pereyra Gálvez fue denunciada por el Gobierno de México por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y señaló que es dueña de varias propiedades en Miami, las cuales están bajo litigio con Estados Unidos.