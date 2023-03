Córdova recibirá un finiquito total de más de 9 millones de pesos, acusa Diputado

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) y quien dejará su cargo el próximo el 3 abril luego de un periodo de 11 años en el órgano autónomo, recibirá un finiquito total de más de 9 millones de pesos y no los 1.9 millones que informó el propio instituto, denunció el Diputado de Morena, Mario Llergo.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el representante morenista ante el Consejo General del INE afirmó que el instituto sólo dio a conocer el monto que Córdova Vianello recibirá por uno de los cuatro conceptos que conforman el finiquito de los consejeros, a la par que adelantó que Morena prepara una denuncia contra el Consejero Presidente ante el Órgano Interno de Control “por todos los privilegios en el tema de viáticos, en el tema de comidas”.

“Es únicamente un concepto, no incluyeron los otros conceptos. Hizo mutis, no hizo ni un sólo comentario, su comportamiento fue ‘no te oigo, no te veo, no te escucho’. Morena insiste sostiene que Lorenzo Córdova Vianello recibirá por concepto de finiquito más de 9 millones de pesos y también una cifra similar se llevará el Consejero Ciro Murayama Rendón”, acusó en relación al finiquito.