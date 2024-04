¿Cómo ahorrar tiempo para preparar un café espresso?

¿Qué tal una cafetera que alta tecnología que permita preparar espresso y espumar leche al mismo tiempo? Algo que hará la vida más sencilla ahorra tiempo para los amantes del café.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- En el marco de celebración de los 100 años de Oster, la marca que ayuda a crear los mejores recuerdos con los seres queridos, lanzó Perfect Brew Máxima, diseñada para quienes disfrutan de un buen café.

Eduardo Carrillo, Director Comercial Newell Brands, dijo que la empresa cuenta con más de 25 mil empleados alrededor del mundo, además de que lo que buscan es deleitar al consumidor en los diferentes momentos de la vida; dentro de Newell Brands se encuentra Oster, una marca icónica en las casas mexicanas.

Por su parte, Elsa Blanco, Gerente de marca de Oster, destacó la importancia de cumplir cien años, algo que no cualquiera puede presumir y rememoró cómo Oster ha estado presente en la vida de varias generaciones con licuadoras, sandwicheras, batidoras, arroceras, etc. Blanco apuntó que los consumidores han cambiado, en especial tras la pandemia, ya que la gente se cuida más, frente a esto, Oster ha seguido de la mano del consumidor y ha ido evolucionando y creando productos para cada generación. Como datos importantes resaltó que en 1948 lanzaron la primera licuadora de Oster que innovó con su diseño y en los 60 fueron pioneros en la demostración de productos. Para este centenario de Oster, contarán con lanzamientos importantes, el primero de ellos es la cafetera de espresso Perfect Brew Máxima.

Para conocer la nueva cafetera, en Mundano tuvimos una experiencia en las alturas con Dinner in the Sky, donde se mostraron las características de Perfect Brew Máxima, entre ellas que esta máquina tiene un molino integrado, además puede extraer y espumar al mismo tiempo lo que ahorra tiempo. Otras características son que se puede modificar la temperatura, el gramaje, el sistema de preinfusion mantiene seguro las infusiones para que el café no se sepa quemado, cuenta con un diseño elegante de pantalla LED con temporizador para asegurar una extracción óptima. Tiene un sistema antiestática que hace que el polvillo del molinillo caiga en el filtro y no alrededor, lo que facilita la limpieza.