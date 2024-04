Terry fue corresponsal y rehén en Líbano; tuvo millones y los perdió. Murió a los 76

Por John Rogers

Los Ángeles, 21 de abril (AP) — Terry Anderson, el corresponsal trotamundos de The Associated Press que se convirtió en uno de los rehenes estadounidenses que más tiempo permaneció cautivo después de ser secuestrado en una calle de Líbano en 1985 y retenido durante casi siete años, murió a los 76 años.

Anderson, quien narró su secuestro y tortuoso cautiverio a manos de extremistas islámicos en su exitosa autobiografía Den of Lions (Guarida de leones), publicada en 1993, falleció el domingo en su residencia de Greenwood Lake, Nueva York, informó su hija Sulome Anderson.

Anderson murió por complicaciones de una cirugía reciente de corazón, señaló su hija.

Después de regresar a Estados Unidos en 1991, Anderson llevó una vida itinerante como orador, maestro de periodismo en varias universidades de renombre y, en distintas ocasiones, dirigiendo un bar, un restaurante de comida cajún, un rancho de caballos y un restaurante gourmet.

Además sufrió trastorno de estrés postraumático, ganó millones de dólares en activos iraníes congelados después de que un tribunal federal determinó que ese país desempeñó un papel en su secuestro, y luego perdió casi todo ese dinero en malas inversiones. Se declaró en bancarrota en 2009.

