Republicanos urgen a Biden sancionar a funcionarios mexicanos ligados al narcotráfico

Tijuana, 21 de junio (Zeta).- Un grupo de senadores republicanos instaron a la Administración encabezada por el Presidente Joseph Biden, a “utilizar todas las herramientas diplomáticas, para persuadir al Gobierno mexicano de contrarrestar la amenaza a la seguridad nacional que representan los cárteles mexicanos de la droga”.

Ello, según dijeron los senadores republicanos, ante la supuesta falta de acción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el combate al narcotráfico, así como por su política de socavar la cooperación antidrogas con Estados Unidos.

Bill Hagerty, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y del Comité Bancario del Senado, junto a otros cinco legisladores republicanos -Jim Risch, Marco Rubio, Marsha Blackburn, Ted Cruz y John Barrasso-, enviaron una carta a Janet Yellen y a Antony Blinken, titulares de los departamentos del Tesoro y de Estado de EU.

Today I led colleagues in sending a letter to @SecYellen & @SecBlinken urging the Biden Admin to sanction MX state & local officials enabling drug cartels. Biden’s policy is failing as the cartel-fueled fentanyl crisis continues to kill over 70k Americans each year.

Our letter: pic.twitter.com/C4eRd83jjw

— Senator Bill Hagerty (@SenatorHagerty) June 21, 2023