El Senado de EU avanza en Ley que permite expropiar los bienes de cárteles mexicanos

Por Jesús García

Los Ángeles, 21 de junio (LaOpinión).- La Ley contra el Fentanilo (FEND) avanzó en el Comité de Banca, Asuntos Urbanos y Vivienda del Senado, donde es posible que logre ser aprobada en el pleno, ya que cuenta con 55 copatrocinadores, por lo que faltarían cinco votos para su aval.

En la Cámara de Representantes, la Ley espejo tiene también respaldo bipartidista, pero por ahora es mínimo, con cinco congresistas, aunque se espera que conforme avance en el Senado logre un mayor respaldo.

El proyecto de Ley fue patrocinado por los demócratas Catherine Cortez Masto (Nevada) y Sherrod Brown (Ohio), y el Senador republicano Tim Scott (Carolina del Sur).

La Ley amplía facultades que tiene el Departamento del Tesoro y otras agencias estadounidenses para castigar financieramente a los productores y distribuidores de fentanilo, con un señalamiento particular a China y nueve cárteles mexicanos, incluidos los de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG).

My FEND Off Fentanyl Act unanimously advanced through the Banking Committee today. This landmark legislation would use sanctions to choke off the profits of Chinese suppliers and Mexican cartels that send deadly fentanyl across our border. pic.twitter.com/qQ7Rc1L2wS

— Tim Scott (@SenatorTimScott) June 21, 2023