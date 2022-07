Senadores demócratas “empujan” ley para restringir posesión de armas semiautomáticas

Por Farnoush Amiri

WASHINGTON, 21 de julio (AP).— Los legisladores demócratas presentaron el miércoles un proyecto de ley que prohibiría la posesión de ciertas armas semiautomáticas, en lo que sería la respuesta más amplia a la serie de matanzas que se han producido en las últimas semanas en Estados Unidos.

Esperan que el proyecto de 100 páginas actualmente en discusión en la Comisión Judicial pase al pleno de la cámara antes del receso de agosto. Sin embargo, eso dista de estar asegurado, ya que muchos moderados del partido, en particular los que provienen de distritos divididos que pueden inclinarse en uno u otro sentido, recelan de una votación sobre control de armas antes de las elecciones de noviembre, sobre todo cuando el proyecto tiene escasas probabilidades de convertirse en ley debido a la oposición en el Senado.

El Congreso permitió que una ley similar que vedaba las armas de asalto caducara hace casi 20 años. Esa ley, aprobada en 1994 bajo el liderazgo del entonces senador Joe Biden, prohibía ciertas armas semiautomáticas y cargadores de gran capacidad, aunque eximía alrededor de 1,5 millones de esas armas y 25 millones que ya estaban en posesión de los estadounidenses.

We spent much of this day debating the Assault Weapons Ban in the @HouseJudiciary.

Here are a few mass shootings the ban could’ve helped prevent:

Las Vegas

Pulse Night Club

El Paso

Buffalo

Uvalde

Aurora

We cannot wait on another mass shooting.

People want action, less talk. https://t.co/pCYD8H0REg

— Congresswoman Madeleine Dean (@RepDean) July 21, 2022