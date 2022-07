VIDEO: Candidato al Senado de Misuri porta armas en spot pese a tiroteos en EU

Por Liz Hernández

Saltillo, 8 de julio (Vanguardia).- Eric Greitens, republicano candidato por el Senado de Misuri invitó a los estadounidenses a votar, sin embargo, en medio de una tensión colectiva en el país causada por los recientes tiroteos en Nueva York, Highland Park, Philadelphia y Uvalde, se muestra portando un rifle de asalto en su campaña.

En sus redes sociales compartió el video, donde comúnmente expresa su ideales conservadores, además de su exigencia de respetar la segunda enmienda, donde se permite el uso de armas de fuego para defenderse.

Asimismo, reitera que en el pasado fue marino, por ello, resalta su compromiso de defender al país “apuntando” a la política, enseguida se le muestra disparando a un terreno vacío. El exmiembro de la Marina de Estados Unidos, asegura pelear por los votantes.

“Porque peleé por ti, vinieron por mí, pero estamos de regreso más sabios, más fuertes y seguimos peleando, solo que está vez venimos con un ejército”, dice el candidato mientras porta su arma.

Because I fought for you, they came after me.

But we're back—wiser, stronger, still fighting— but this time, we are coming with an army.

We will not stop until we take our country back and Make America Great Again. pic.twitter.com/X23ZgJiO23

— Eric Greitens (@EricGreitens) July 6, 2022