NASA prepara el lanzamiento de prueba para su siguiente cohete lunar; sería en agosto

Por Marcia Dunn

CABO CAÑAVERAL, Florida, EU, 21 de julio (AP).— En el 53er aniversario del alunizaje del Apolo 11, la NASA anunció el miércoles que prevé que a finales de agosto lanzará su nuevo y gigantesco cohete lunar.

La agencia espacial intentará realizar el vuelo de prueba de más de un mes de duración con tres maniquíes, pero sin astronautas, lo cual podría ocurrir incluso el 29 de agosto. También hay dos fechas de lanzamiento en los primeros días de septiembre, antes de que la NASA deba parar durante dos semanas.

Jim Free, de la agencia, resaltó que el vuelo de prueba es el inicio “del regreso a la Luna de nuestro programa Artemis”. El nuevo programa lunar de la agencia lleva ese nombre en honor a la hermana melliza de Apolo en la mitología griega.

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial, de 30 pisos de altura, y la capsula Orion adjunta se encuentran actualmente en el hangar del Centro Espacial Kennedy luego de reparaciones derivadas del conteo regresivo de prueba del mes pasado. Durante los repetidos ensayos de lanzamiento desde la plataforma surgieron fugas de combustible y otros problemas técnicos.

Funcionarios de la NASA aseguraron el miércoles a los reporteros que los problemas han quedado solucionados y que la prueba está casi completa. Pero advirtieron que las fechas de lanzamiento podrían variar, dependiendo del volátil clima de Florida y de problemas que pudieran surgir antes de que el cohete regrese a la plataforma el 18 de agosto.

