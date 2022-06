¿Quieres ayudar a NASA? Identifica nubes de Marte y contribuye a resolver un misterio

MADRID, 29 Jun. (Europa Press) – Científicos de la NASA esperan resolver un misterio fundamental sobre la atmósfera de Marte invitando al público a identificar las nubes marcianas utilizando la plataforma Zooniverse.

La presión del aire es tan baja que el agua líquida simplemente se vaporiza desde la superficie del planeta hacia la atmósfera. Pero hace miles de millones de años, lagos y ríos cubrieron Marte, lo que sugiere que la atmósfera debe haber sido más espesa entonces.

Help @nasa scientists find clouds on Mars! We're asking citizen scientists to help us identify clouds in Mars Reconnaissance Orbiter data. This may aid researchers in figuring out why the Red Planet’s atmosphere is just 1% as dense as Earth’s. Join here: https://t.co/Bk96EMIm1H pic.twitter.com/E5EnDRc1R6

