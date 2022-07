Caso de Luz Raquel exhibe al Estado y cómo las leyes no son suficientes: activistas

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- Las autoridades del estado de Jalisco no actuaron para salvaguardar la vida de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, madre de un niño con Trastorno del Espectro Autista, quien el pasado martes perdió la vida como consecuencia del ataque con fuego del que fue víctima en un parque de la ciudad de Guadalajara, subrayaron activistas sobre este crimen que ha despertado indignación a nivel nacional.

“El Estado no hizo su chamba y no nos va a poder decir que la hace porque no hubiera pasado lo que pasó [el crimen de la mujer de 35 años de edad]”, sostuvo la activista e integrante del colectivo “Yo cuido México”, Marialú Castro, en entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite en SinEmbargo Al Aire.