Ataques rusos hieren al menos a 5 personas en Ucrania; Moscú revela toma de 2 pueblos

Por Samya Kullab

KIEV, Ucrania, 21 de julio (AP).— Ataques rusos hirieron al menos a cinco personas en Ucrania el domingo, según autoridades locales, y los dos países intercambiaron ataques con drones, misiles y artillería. En la línea del frente en el este, Rusia dijo haber tomado dos pueblos, uno en la región de Járkiv y otro en la región de Luhansk.

Tres personas resultaron heridas por ataques de dron en la región parcialmente ocupada de Jersón, según dijeron las autoridades locales el domingo. En el noreste del país, las autoridades en la región de Járkiv dijeron que dos personas resultaron heridas cuando un poblado fue golpeado por proyectiles rusos.

Durante la noche del domingo, las defensas antiaéreas ucranianas interceptaron 35 de los 39 drones lanzados por Rusia, según el comandante de la fuerza aérea Mykola Oleschuk. Rusia también lanzó tres misiles balísticos y dos misiles guiados, que no alcanzaron sus objetivos, indicó.

🇺🇦✈️ Air Force Commander.

✈️ Lieutenant General Mykola Oleschuk.

On the night of July 20, 2024, the enemy struck with 3 "Iskander-M" land-based ballistic missiles (Voronezh region – Russian Federation), one "Iskander-K" cruise missile, 16 "Shahed" type pic.twitter.com/azTiZ9W5DW

— Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) July 20, 2024