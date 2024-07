El presidente de la Cámara de Representantes pide a Joe Biden que dimita de su cargo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS).- El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Mike Johnson, ha instado al Presidente del país, Joe Biden, a dimitir de su cargo tras su anuncio “sin precedentes” de renunciar a la candidatura electoral.

Johnson ha recordado que se trata de una situación “sin precedentes en la historia de Estados Unidos”, ya que es la primera vez que un Presidente en el cargo con posibilidad legal de reelección renuncia a la misma.

At this unprecedented juncture in American history, we must be clear about what just happened. The Democrat Party forced the Democrat nominee off the ballot, just over 100 days before the election.



Having invalidated the votes of more than 14 million Americans who selected Joe…

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 21, 2024